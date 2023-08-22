何沛珈喪母陷低谷靠喜劇止痛　傻大姐角色笑中有淚

藝人何沛珈入行前做過護士，在新劇中她飾演傻更更的寵物診所助護，相當稱職。入劇組前她經歷喪母之痛，情緒跌至低谷，藉拍喜劇令她重展歡顏，並意外地發掘到自己有搞笑一面。

在無綫劇《寵愛Pet Pet》中，何沛珈（Roxanne）做回護士本行，不過從前是對人，拍劇則是面對動物，之前的知識都用不着。她自評今次表現只有40分，並鬧自己：「點解做成咁㗎！融入唔到角色，做得唔夠自然，但熄咗機我就感覺到『謝嘉嘉來了』。」問到角色是否為她度身訂造？「一定唔係啦！我啲朋友都覺得我傻更更，不過我都有醒目嘅。」

難忘向周嘉洛噴飯

說到最深刻的一場戲，講述Roxanne含着飯跟周嘉洛做對手戲，排練時沒問題，但一開機就噴飯：「我當時怯咗，狂講對唔住，其實我應該繼續演落去。」她表示劇中演獸醫的林夏薇教了她很多，希望能夠在之後的《痞子無間道》和《新聞女王》中活學活用，亦多得在《寵》劇的訓練，讓她在《愛·回家之開心速遞》演的Luna一角令人有意外驚喜。

Roxanne稱身邊好友讚她演得可愛又搞笑，她說：「我一直唔覺得自己搞笑，但啲朋友覺得我呆樣搞笑，其實我係好直，經常會衝口而出。」這是她第一次擔演較重要的角色，亦是第一次與劇組朝夕相對3個月，而開工亦助她走出喪母的傷痛：「之前（媽媽走咗）有唔開心，覺得點解偏偏係自己，點解要喺呢個時候，我最需要親人嘅時候走咗，情緒好低落。但係『謝嘉嘉』改變咗我，因為角色好開朗好開心。相信媽媽感受到我依家係幸福嘅，我經常心裏面同佢講，叫佢放心，有太多人愛錫我，唔使擔心！」

服裝：SNIDEL

妝頭：Lok Wai/Masa Chan