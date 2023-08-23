出騷古怪要求逐個講︱Beyonce柯打無限廁板咩玩法？

歐美天王天后每次舉行巡唱都要求多多，古靈精怪嘅要求乜都有，其中有美國天后竟然要求提供「廁板」給享用！

Beyonce最緊要有「廁」用

美國流行天后Beyonce最近忙於舉行全球演唱會，而她就被踢爆要求演唱會主辦單位要無限提供新「廁板」給她來方便她出「巡」時大小二便。由於天后落「柯打」叫到，主辦方面亦照做將哥爾夫球車改裝成運貨車來運送「新鮮廁板」給她享用。

「籮霸」獨愛白色更衣室

「籮霸」珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）出名腌臢，而每次開騷都必定要求大會提供全白傢私的更衣室給她享用。後來澳洲天后Kylie Minogue的主持人妹妹Dannii Minogue都在自己的網台節目中證實此事，並自爆曾獲邀請進入更衣室參觀過。

除了「籮霸」要求更衣室顏色之外，另一美國天后Katy Perry亦被爆曾要求演唱會的更衣室要油滿粉紅色，並必須要擺放雞蛋型的櫈及摩登咖啡枱。

Joe Jonas開騷要求狗仔圍

美國男子組合Jonas Brothers成員Joe Jonas出名愛狗如命是名副其實的「狗奴」，而有一年他與自己隊跳舞樂隊DNCE開騷，他為怕開工寂寞，竟然要求主辦單位提供12隻狗仔到場陪伴他。及後他亦公開承認此事。

Selena開騷落「禁名令」

美國天后Selena Gomez先後與多位圈中人拍拖，其中她與加國天王Justin Bieber那段戀情最為轟烈，有一年她開騷時為免「觸景傷情」，竟然禁止聘用名叫Justin的人擔任演唱會的員工。

Britney獨愛戴妃

美國天后Britney Spears對已故戴安娜王妃（Princess Diana）情有獨鍾，她一直認為自己被戴妃啟發了許多。2012年，Britney在英國舉行巡唱時就要求後台掛住戴妃肖像的照片。