Anson Lo自稱「惹鬼」被跟足半年　自爆死穴最驚係魚

男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）最近與藝人朱栢康、姜大衞及陳紫萱合作演出驚慄片《釀魂》。片中講述Anson Lo與朱栢康等人誤闖隱世村落，遇上村中的一對父女姜大衞與紫萱並發生連串詭異事件，4人接受訪問大談拍攝感受。

講到最難演一幕，Anson Lo透露除了要扮鬼上身外，還要在短時間內切換情緒：「嗰幕係講我喺手機聽完女友過身前最後幾句說話後，要即時有反應，要好內疚同喊。（你好容易喊？）點解啲人覺得我成日喊？我唔係每日返屋企喊嘅人，我係感動先喊。」朱栢康自言整個拍攝過程也感難忘，因為經常要到陰森的地方拍攝，令他不安：「我日日不停祈禱唔好遇到鬼，又怕扮鬼上身時真係被上身。」

至於姜大衞雖從影多年，但表示從未拍過這類型電影，其角色更要大開殺戒，非常歇斯底里：「最難忘係講我殺人後將啲肉斬開，雖然知道啲肉係豬肉，但好真實又血淋淋，拍嗰時感覺好驚。」而紫萱在劇中飾演女鬼，由於角色脫離現實，她表示初時感難以揣摩。

劇中Anson Lo擁有靈異體質，但在現實生活中他對靈界卻是零感覺，自言曾被靈體跟了半年也不知：「好多師傅都話我個樣係好吸引鬼同我做朋友，拍完《入住請敲門4》之後，話有個日本小朋友鬼跟咗我返香港，佢跟咗我半年，但我係冇任何感覺，期間好多師傅透過唔同渠道同我講，話見到有個小朋友拖住我左手，後來我搵人幫我驅散咗。」幸好今次拍攝相當順利，完全沒有靈異事件發生。

提到電影故事圍繞人的心魔，問到各人的心魔，Anson Lo自爆怕魚：「《釀魂》喺環境惡劣下拍攝，我本身唔鍾意污糟，但入咗個角色你就唔會介意。有人問我如果套戲要我食咗條活生生嘅魚或者同條魚接吻得唔得，我呢刻會講唔得，但或者入咗戲可以得。」姜大衞即時大搞爛Gag謂：「咁下部戲就叫《釀鯪魚》。」全場爆笑！朱栢康笑言自己的心魔是無錢，後來正經道：「去到我依家嘅年紀我諗冇，唔似以前咁有Ego，或者係識得面對。」紫萱就自認太執着，會令自己壓力太大及情緒暴躁。

場地：STUDIOMETA

化妝及髮型：KINGS MAKEUP、Match Tong（姜大衞、陳紫萱、朱栢康）

Stylist：PIPA Creative（Anson Lo）