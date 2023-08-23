娛圈單打︱車震一戰成名　奀星終有人識

塞翁失馬，焉知非福。TVB新人徐文浩忽然一夜成名，皆因網上瘋傳一條的士車Cam片，只見女方衣着性感一副戰鬥格，忽然主動「生擒」坐在旁邊的徐文浩，他則笑口噬噬非常受落。雖然被網民形容為「安心2.0」，但男未婚女未嫁，出位舉動反而為徐文浩成功製造人氣！

論震撼程度，呢條片同「安心偷食」完全冇得揮，但人皆有八卦心理，自然想知道男女主角究竟係乜水。徐文浩先是否認為片中男主角，後來見到自己正面入鏡，無從抵賴，惟有推說大家都飲大咗，跟女方正在發展中。好啦，人不風流枉少年，片中又冇三級舉動，網民對其解釋總算收貨。

不過，他旋即被拍得在港鐵車廂進食，犯了港鐵附例。就算幾肚餓都好，犯法始終唔好，下次咪制啦。

咁究竟徐文浩係何許人也？現年28歲的他2018年加入TVB，有份做J2節目《#後生仔傾吓偈》，之後簽約成為「親生仔」，擔任過兒童節目《Think Big天地》主持，近期則獲安排加入《開心無敵獎門人》做「獎老」，並在劇集客串小角色。高大靚仔，口齒伶俐，情史也頗為豐富，前度包括ViuTV女神麥可怡。

隨着車震影片流出，知名度大開，以現時大鬧小生荒的環境，徐文浩罪不至死，應該仍有機會受捧，但大前提當然係，唔好再有醜聞流出。

數番歷年來的車震主角，幾乎沒有一個有好下場。黃心穎唔在講，遠至咸豐年前的梁榮忠，稍為近期的朱智賢，都經歷長時間雪藏。徐文浩今次算執番身彩，成名要珍惜！