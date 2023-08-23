大新信用卡「秒速狂熱大抽獎」創新消費獎賞互動遊戲登場

大新銀行信用卡客戶完成指定簽賬後，可即時登入流動理財參加「秒速狂熱大抽獎」，成功完成任務後更可贏豐富獎賞。（客戶提供）

【特約報道】大新銀行有限公司 （「大新銀行」）由即日起至9月30日推出「秒速狂熱大抽獎」，大新信用卡客戶憑卡消費，可即時透過流動理財參加緊張刺激的秒速狂熱遊戲，成功完成任務即可參加抽獎，即時贏豐富獎賞，令消費帶來雙倍樂趣。

大新銀行信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼小姐指出：「我們推出全新數碼互動遊戲『秒速狂熱大抽獎』，即簽即玩贏獎賞，毋須登記！成功完成遊戲任務後，客戶可透過大新流動理財即時查閱遊戲結果及獎賞，隨時隨地經流動理財即時於參與商戶兌換獎賞，提供無縫消費體驗！未來，我們會繼續推出更多便捷信用卡數碼服務，提升客戶消費樂趣！」

由即日起至9月30日推廣期內，客戶只需憑大新信用卡於本地或海外的零售或網上單一簽賬滿500港元或以上，即可賺取1個電子代幣參與遊戲，每位客戶最多賺取5個電子代幣。客戶可隨時隨地登入大新流動理財憑代幣參加遊戲，成功完成任務後，即可參與大抽獎，即抽即贏高達500港元現金券。另外，於推廣期內不定時舉行的「快閃星期五」加設特別獎賞，添加多款人氣產品，包括任天堂 Switch 遊戲機、USATISFY 家用 DLP 口袋迷你投影機、Sony 全無線耳機、限量版 Hello Kitty 吸塵機械人及 Hello Kitty 戶外野餐套裝等。「快閃星期五」日期及詳情，請密切留意大新信用卡 Facebook 公布。