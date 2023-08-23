龔嘉欣拍住緋聞男友搞生意　自爆有拗撬：大家都好執着！

藝人龔嘉欣與日籍蛋糕烘培大師松岡哲也由緋聞情侶，升呢拍住經營概念餐廳，今晚他們的「BB」蛋糕系列面世，感情升溫的他們大方合照。嘉欣是次與松岡哲也合資做生意而首次公開亮相，不過她沒有跟緋聞男友一同受訪，換上兩位到場支持的好姊妹譚凱琪（Zoie）和陳凱琳(Grace)陪伴。嘉欣透露9月和10月將會陸續開兩間分店，感到壓力大，要慳住用錢，自爆投資金額足以買層樓，凡事親力親為。對於與松岡哲也合作，她形容是裏應外合，她負責管理，松岡負責出品，坦言兩人曾為生意嗌過交：「唯一拗撬係大家都要求好高，好執着。」問到最後誰會氹人先？她即向兩姊妹求救：「救我呀！」

Zoie和Grace均表示小朋友很喜歡吃嘉欣炮製的蛋糕，Zoie女兒會稱呼嘉欣做「cup cake姐姐」，Grace直言晚上5點後甚少出外，兒子知道她約了嘉欣才批准她出門。嘉欣笑言自己是稱職保母，覺得兩位好姊妹結婚生小朋友後，大家仍然能夠保持感情十分難得，希望將來可以一起做生意，有意做小朋友健康食物或甜品生意。問到會否讓嘉欣男友加入？嘉欣聞言即強調對方只是生意拍檔。Grace就表示現在湊3個仔，是她人生最忙的工作，希望待兒子長大一點，才全情投入其他理想。

問到嘉欣現在忙於做生意，會否因此將結婚生仔的計劃延遲，她表示：「見到Grace同Zoie照顧小朋友，好畀心機，我先知道我仲未ready做媽咪，我好鍾意小朋友，依家做住保母先。」