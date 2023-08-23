今天是二十四節氣中的處暑，當中的「處」有終止之意，此時節的到來代表夏天的暑氣逐漸消退，天氣將由熱轉涼，秋意漸濃。而每逢轉季之時，人體亦需要隨之而作出調整，適應天氣的變化，減少出現身體不適的可能，以下5個貼士大家不妨一看。

【貼士一：睡子午覺】

處暑是由陽轉陰的開始，適當的午睡可以令身體儲存陽氣，建議時間為半小時至一小時，並最好在陽氣最盛、陰氣最弱的午時（中午11時至下午1時）進行，同時最好是能養成早睡早起的習慣，於陰氣最盛、陽氣最衰弱的子時（即晚上11時至凌晨1時）前入睡。

【貼士二：護肚防寒】

如果天氣開始轉涼，不建議大家一下子穿過厚的衣物，事關若毛孔因身體太熱而張開，會令人出現「熱往外走」的情況，反而令身體吸入過多寒氣。不過話雖如此，但人體近肚臍位置表皮最薄，對外部刺激特別敏感，需加強防護，以防寒氣入侵，引發身體不適。

【貼士三：以吃潤燥】

踏入秋季，天氣開始變得乾燥，除多飲水外，在飲食上可多吃多汁或清潤之物，如雪梨、蓮子、百合、馬蹄、沙葛、粉葛、豆類、銀耳、芝麻、海帶、糯米、蜂蜜、蓮藕及奶類等。

【貼士四：少吃辛辣】

要防止秋燥，除補水外，亦要少吃辛味食物，如薑、葱、蒜、辣椒、八角、茴香、花椒等，同時亦不宜吃燒烤食品。若出現燥熱的情況，可嘗試以菊花、金銀花等泡茶飲用。

【貼士五：適當運動】

這時節因要收斂陽氣故不宜進行過於劇烈或過量的運動，但一些較輕柔的運動如步行、慢跑、游泳、瑜伽則可以在助改善「秋乏」、讓身體自然運行的同時，排出體內的濕氣。