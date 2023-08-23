COLLAR無懼造型惹負評　堅持大膽創新做自己

女團COLLAR「8變7」後推出全新歌曲《idc（I Don't Care）》，她們直認「少了一個」令跳舞台形有所轉變，但認為不是壞事，成員Day更坦言﹕「因為大家都會再落力啲，令件事更加好睇！」她們曾明言不考慮加人代替已退團的So Ching，至今睇法依然未變，更高呼：「因為COLLAR就係COLLAR嘛。」

對於《idc》MV造型被狠批，芯駖表示：「我哋其實收到各方面嘅意見，亦清楚明白大家嘅睇法，但我覺得作為追求新事物嘅女團要作新嘗試，冇理由做番40年前嘅嘢啩？咁就一定會帶嚟風險，有人鍾意有人唔鍾意，但我哋唔可以永遠原地踏步，即使面對負評都要選擇向前，唔試就永遠唔知答案，我哋應該堅持做自己。」

而Marf亦認同：「作品推出之前，我哋已確定好鍾意，因為未出街即係冇受外來comment影響，感覺先係最真實。今次我哋自己都有input嘅，要補充嘅係如果唔鍾意嘅話，係冇人迫到我哋著（MV內服飾)嘅，同埋睇我哋喺社交網出pose嘅緊密程度，就知道我哋對裝束係有幾咁喜歡嘞。」Gao則謂：「我鍾意每次都有唔同嘅新嘗試，今次去日本拍MV，可以超級浮跨咁去做任何事，點解要有限制？緊係玩盡佢試多啲嘢啦。」

談到「I Don't Care」，Candy直言主題是「打低心中嘅小怪獸，即係外界聲音或自己嘅心魔，相信及忠於自己」，Ivy So即自爆：「剛出道時我都對上台表演冇乜信心，同埋帶住好多雜念，搞到影響表現、心情以及與觀眾交流，趕走咗雜念後，我開始識得enjoy嘞。」Marf則表示：「We do care支持我哋嘅人，有粉絲話平時唔係好聽呢類型音樂，但為咗支持我哋就去聽，仲話睇睇吓都習慣咗我哋呢個樣。感恩有你哋支持，令我哋有勇氣去嘗試，當中其實冇對錯，只係有鍾意定唔鍾意啫。」

場地提供﹕香港康得思酒店

服飾﹕Dickies & Farfetch