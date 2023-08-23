祖娜芭莉摩亞做訪問主持現場遇男狂迷　受訪女星護航離開

美國女星祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）周一（21日）於紐約一間社區文化中心訪問23歲美國女星兼歌手Reneé Rapp，她們台上對話期間，一名男子忽然衝到台前大叫：「祖娜芭莉摩亞！」祖娜未知何事，回應：「天啊，咩事？你好！」男子介紹自己名字為「Chad Michael Busto」，然後表示：「你知道我係邊個。我一定要喺你留喺紐約時同你見面。」

Reneé見勢色不對，很快地從座位站起，擋在祖娜與男狂迷中間，護送祖娜離開台上。兩名保安隨即接近男狂迷，將他帶走。過了一會兒，祖娜與Reneé才回到台上繼續訪問。Reneé談到事件時表示：「順便一提，澄清一下，保安同我哋講『OK，我哋搞掂咗……你哋需唔需要啲乜，需唔需要我哋留低？』咁祖娜就話：『唔使，我搞得掂，我可以！』」

而祖娜則大讚對方：「咁樣，我對你嘅性感有咗新定義，就係你好會保護人。頭先成個保鏢咁！你係我嘅奇雲高士拿（Kevin Costner）！」奇雲於電影《護花傾情》（The Bodyguard）飾演保鏢，保護天后雲妮侯斯頓（Whitney Houston）飾演的歌手。