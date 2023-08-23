韓網8個變窮習慣　年輕人超有共鳴

不少人為了追求更好的生活質素，經常剛出糧就會大手大腳洗錢，買很多東西美其名「獎勵自己」，往往到了月尾就一分錢都沒有剩下，成為了月光族。這樣即使如何升職加人工，都儲不到錢。最近有網友在韓國論壇「theqoo」上轉發Twitter引起熱烈討論的「8個令人變窮小習慣」，大家不妨看看自己有冇中招。

1. 對銀行轉帳手續費無感覺。

2. 認為上班搭車很煩，想用最快速的搭的士方式返到公司。

3. 落雨天時經常會買新遮。

4. 沒有單獨檢視每一項支出明細。

5. 會飲酒紓緩壓力。

6. 使用信用卡分期付款。

7. 對生活沒有長期規劃。

8. 見到超市有買一送一的促銷活動，就會衝動購物。

不少網民見到都覺得很有共鳴，尤其是最後一點對於超市的促銷活動最沒有抵抗力，見到特價區大家都會瘋狂掃貨。有人更說，生活用品之類的日常消耗品只會在特價時購買，因此見到有買一送一的活動不小心就會買很多。另外，有些人持反對意見，認為第一點不適用現在的情況，因為大部分銀行都取消了轉帳手續費。還有人覺得自己本來就很窮，所以不是其他外界因素導致自己變窮。亦有人指出，第7點長期規劃很重要，需要計算日後萬一沒有工作時，至少要多少錢生活，提前存好一筆錢會更安心，還要思考投資將自己的收入增加，這樣就有利於為自己的長遠生活作打算。