林智妍難忘同宋承憲拍情慾戲：嗰時咩都唔識

出道13年的韓國33歲女星林智妍，今年憑話題劇《黑暗榮耀》中的主導校園欺凌者「朴涎鎮」一角成功上位，她昨晚（22日）亮相SBS節目《解除武裝》，重溫她出道多年來的作品。

林智妍指自己20歲時因為拍過一兩部作品，所以在大學收到不少獨立電影的演出邀請，當時是自己坐公共交通工具到片場，拍攝時穿的亦是她自己的衣服，而她於2014年與男星宋承憲合拍電影《人間中毒》，片中有不少情慾戲，她指《人》片是她親自選擇的電影：「雖然我甚麼也不懂，但我很想挑戰，試鏡時導演覺得我很適合拍那個時代的電影，所以選了我。」

她回想自己在20多歲時努力地拍攝不同作品，雖然不是每部都受到注目，對她來說全部都是「黑暗榮耀」。問到下部作品會否有壓力？她說：「說沒有的話肯定是說謊，但我很享受這份負擔感，我會將它變成責任感。」她表示無論拍甚麼作品，都認為只有自己能演那個角色：「我會跟自己說在同齡的人之中，還有誰能演『朴涎鎮』？，這是給自己自信的方法。」

此外，林智妍昨晚現身在首爾聖水洞舉行的時裝品牌活動，身穿紅色連身裙的她不斷向記者及粉絲擺心形甫士，相當識做。