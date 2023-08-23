前尊尼練習生爆遭性侵200次　「肉金」開公數

日本著名偶像兵工場尊尼事務所，近排負面新聞不斷，前創辦人Johnny喜多川的性侵旗下練習生風波愈滾愈大，更驚動聯合國介入調查。而日前再有第8名受害人大島幸廣站出來，公開指證喜多川，憶述慘痛往事。

現年38歲的大島幸廣，1998年就讀中二時加入尊尼事務所成為練習生，與組合KAT-TUN前成員田中聖同期。他透露有次在東京涉谷受訓後到喜多川的公寓洗澡，被帶到有4張床的房間內，躺下後喜多川為他按摩腳部，但手逐漸往上遊，最後直接拉下他的褲子說：「礙事了，所以把它脫掉吧」，之後更被含住生殖器。喜多川做完後就走去其他房間睡覺，隔天塞給他1萬日圓（約540港元）。

後來他要準備搬家，告訴喜多川後，對方將「肉金」加到5萬日圓（約2700港元），還說：「這是祕密，大家都是1萬元，只有你是5萬元。」並要求他將這筆錢報公數，在單據下寫上金額與名字。他回憶當練習生的2年內，遭侵犯次數大約有200次。雖然他已離開尊尼事務所23年，但後遺症一直揮之不去，每當偶爾回想起仍會感到噁心。

此外，流出多年在後台擲泡芙短片的練習生組合「美 少年」成員那須雄登，日前獲尊尼事務所發聲明「放生」後，前日（21日）如常亮相TBS電視台的晨早直播節目《Love it!》演出。染上黑髮的他，沒有再為事件公開道歉，全程更嬉皮笑臉玩遊戲，惹來觀眾甶感，在網上留言鬧爆，紛紛表示看見他便轉台。