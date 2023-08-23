領展秀茂坪商場 × 超人氣巨星白爛貓首辦「夏日大冒險」活動
2023年08月23日 13:00
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領展秀茂坪商場聯乘超人氣巨星白爛貓舉辦全港首個「夏日大冒險」活動。（客戶提供）
【營業資訊】由即日起至9月10日期間，白爛貓將會化身為旅行團團長，率領一眾好友臭跩貓、麻糬狗及那條魚搞鬼登陸秀茂坪商場，帶領各位「爛粉」們遊歷各個打卡位及互動遊戲區，誠邀愛冒險及大膽的你前來與白爛貓一起闖關！
三大打卡位+三大互動遊戲區
今次白爛貓及一眾好友們臭跩貓、麻糬及那條魚一同遠道而來登陸秀茂坪商場，商場戶外空間變成巨型遊戲場景，白爛貓化身為旅行團團長，率領各位爛粉遊歷秀茂坪一帶周邊名勝。多姿多采的旅程由「鯉魚門燈塔」展開，沿途會經過「秀茂坪交通安全城」等景點，途中更有三大互動遊戲區。只要於指定商場或街市以電子貨幣消費滿HK$50，即可獲得活動體驗券，包括商戶及貓酒店住宿優惠。
三大互動遊戲區包括「貓貓疊羅漢」、「神槌大力士」及「願貓上釣」，考驗參加者的手腳協調能力、力量及速度；參加者順利完成各遊戲並獲得印章，即可獲得白爛貓精美小禮品乙份。活動期間，獲得最高分的首10位參加者將可獲得獨家白爛貓限定禮品套裝。此外，場中更會設置一座5米高的充氣白爛貓，跟一眾爛粉們會面。活動期間白爛貓還會推出全新WhatsApp Stickers（https://bitly.ws/SRRC ），散發呆萌正能量。
消費換領精美實用領展 × 白爛貓縮骨遮
於推廣期內，Link Up會員於指定商場任何連續7日內，以電子貨幣累積淨消費滿HK$1,500或以上，憑不同商戶發出最多5張的正本機印發票，即可於Link Up手機應用程式換領電子禮物券一張，憑禮物券換領一把「夏日限定白爛貓縮骨遮」。數量有限，先到先得，換完即止。
另外，Link Up會員於秀茂坪商場即日以電子貨幣累積淨消費滿HK$400或以上，包括街市消費單據，即可參加一節貓貓擴香石工作坊，製作獨一無二的擴香石擺設，變成家居精美擺設。工作坊將於指定周末舉行，每日舉行五節工作坊，每節名額10個，先到先得，換完即止。
秀茂坪商場 × 白爛貓「夏日大冒險」
日期：即日至2023年9月10日（逢星期六及日）
時間：中午12時至下午6時
地點：秀茂坪商場地下花園廣場及鯉魚門廣場一樓