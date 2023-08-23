【簡潔生活學】壞情緒　找出口

我們經常說，剛開始進行收納或斷捨離，都不能操之過急，面對大量物品要進行分類、取捨都是一件「偉大的工程」，但只要規劃好落實執行，每天做一點，總會有完成的一天。

堆積的物品處理較容易，但累積的情緒問題，又是否如此簡單？若然儲存太多負面情緒不去清理，爆發時可能難以收拾。

這是一個較幸運的個案，S是家中獨女，爸爸在她中學時離家後人間蒸發，只剩下她和母親雙依為命。性格沉實勤奮，在職場上跟同事、上司雖保持良好關係，但是同事午餐或公司聚會她都禮貌地拒絕，放工放假都留在家。S最近經常失眠、胃痛，去看醫生都說沒太大問題，開些藥叫她放鬆一點。

原來，早前公司調升她任職新部門的主管，S開始感到有壓力，但卻認為只要花多點時間再勤力一點就可以解決，事實上這次挑戰是人事管理，並非單靠看書、上課就成功。其中有兩位新來的同事，態度傲慢，表現又未如理想，令S不知所措，有一夜她在房間想：到底自己做錯甚麼？想着想着崩潰地哭起來，媽媽聽到她的嚎哭聲，便向她問個究竟。

媽媽安慰女兒說：有難題不要放在心裏，你可以試跟媽媽說，雖然未必幫到忙，但就當媽媽是個「樹洞」吧。媽媽續說，當年爸爸一走了之，其實也十分痛苦，但也不敢表現出來，怕影響女兒的成長，她很清楚，兩母女要堅強生活，先要對「自己好一點」，她用寫信的方式，把不快事寫下，然後撕掉；每天堅持去公園走走，平日跟茶客聊些無謂事，盡量不要把負能量帶回家。

S聽後萬萬估不到媽媽原來如此堅強，她以為不說出來，就會自然消失，事實並非如此。後來S在同事介紹下，竟然報了打鼓班，她覺得打鼓讓她好好發洩，更增加跟同事溝通的機會，甚至積極計劃組Band。

雖然那些年輕同事的態度不變，但S已不在乎，只期待上打鼓課，給她釋放所有壞情緒。

Profile：Kitty Wong

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