破浪乘「風」 　Aeolus銳不可當

「Aeolus」的船頭像鳥喙般尖銳，可讓船主體驗到乘風破浪的快感。（互聯網）

船體設計關乎遊艇於航行過程中是否穩定和順暢，愈能減少風阻、水阻等限制，愈能體驗到乘風破浪的快感，難怪一眾遊艇設計師都在鑽研船體造型的各種可能性。正如今次介紹的概念遊艇，無不採用貌似鳥喙的反向船頭設計，尤其是風神化身的「Aeolus」，每當向前驅動，即像一支劃破海面的箭頭，銳不可當！

希臘風神化身

由荷蘭造船廠Oceanco推出的概念遊艇「Aeolus」，以希臘風神命名，旨在為未來塑造一個真正可持續發展的水上行宮。遊艇的外觀設計由Giles Taylor負責，參考了上世紀的J級帆船，長131米，除了船頭像鳥喙般尖銳外，流線型船體亦可減少其破浪馳騁所遇到的阻力，配合上層建築由上而下圈圈遞進的結構，令整體觀感極具層次。

性能方面，遊艇加入了新開發的能源轉換平台（Energy Transition Platform），目標是隨着燃料類型和相關技術的進步，最終實現零排放，目前則預計會先配備混合柴電系統。

重用生物材料

室內設計由Bergman Design House旗下的得獎工作室Njord負責，其創始人Sarah Colbon一向強調有機元素的重要性，因此「Aeolus」的布置重用可持續和可追溯的材料，包括生物材料，例如由仙人掌植物製成的純素皮革、來自Oliveri Home的有機認證棉花等。另外，為了營造一種柔軟和繭狀的舒適感覺，遊艇內部以大地色（Earth tones）為主調，還大量採用落地玻璃窗，以便引入自然光。

設施方面，從預想圖所見，除了客廳、睡房外，遊艇上會有泳池、海灘俱樂部、直升機停機坪等，相信可滿足船主的出行和娛樂需要。

規格表

長度：131米/430英尺

寬度：18米/59英尺

總噸位：6,200GT