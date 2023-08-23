陳漢娜同Anson Lo當街拍咀戲：驚佢啲粉絲呷醋

藝人陳漢娜與吳啟洋（Phoebus）今午（23日）出席時裝活動，陳漢娜透露與盧瀚霆（Anson Lo）合演日劇集《社內相親》，因場景及技術問題，欠1場戲才能煞科。談到戲中與Anson Lo的吻戲，她說：「其實都驚佢啲粉絲呷醋，嗰日當街拍嘅時候，聽到旁邊有人講『唔好啦』，甚至好似話有人喊，我接拍前都考慮過呢個問題。（套劇出街時咪仲驚？）都拍咗嘞，希望到時佢哋會知道係演戲啫。嚟緊補戲我哋都仲有一場蜻蜓點水嘅Kiss。」

至於Anson Lo早前完成演唱會後突然病倒，陳漢娜表示：「知道佢病又唔覺得好意外，因為嗰排佢真係好操勞。」身為「日本控」的她，對於日內日本排放污水表示「冇有怕」：「真係唔驚得咁多，其實我都會照去。（最快幾時再過去）應該10月，因為有嘢做同埋過去生活吓，留喺度就一定有工作。（唔食魚生？）我係食素嘅，同埋好多時候都鍾意喺屋企自己煮飯食。」

身為男團P1X3L成員的Phoebus穿上香港設計師的服裝亮相，他表示入行後才多接觸時尚，衣着品味隨着提升。談到P1X3L剛拍攝跳唱新歌《Bomb》MV，他透露自己亦準備再推出個人單曲。談到有傳MIRROR不出席今年樂壇頒獎禮，他說：「冇聽聞，師兄做乜都支持……我唔知道（傳聞），未傳落我哋度。（少咗競爭對手爭獎係好事？）唔會，我哋都唔睇重獎項，只想開騷，同埋在有限時間推出更多歌曲。」