「龔水戀」鬧婚變！劉丹否認楊冪爭小糯米撫養權

藝人劉丹、單立文、滕麗名、呂慧儀、湯盈盈、周嘉洛、張景淳、林凱恩等，今日（23日）在將軍澳零視城出席《愛．回家之開心速遞》「我的寶貝 Back To School !」宣傳活動。

講到《愛》劇編劇近日刺激劇迷，狠心拆散「熊若水」呂慧儀、「龔燁」張景淳這對「龔水戀」，藉他「失憶」而鬧婚變，觀眾反應相當大，有網民更聲稱要擺睇，呂慧儀說：「冇拆散，只係喺平凡生活有啲小風波，令到感情更進一步。中段係有離婚嘅諗法，但係冇實行，想探討夫妻之間相處，係咪咁容易要去到分開，係咪可以堅持吓。」張景淳否認會再離開《愛》：「有啲故事發生，令到感情跌一蹤落去，然後再上返去更高嘅位，故事想探討吓呢啲題目。」

對於觀眾不滿「龔水戀」被拆散網民不滿稱要擺睇？他說：「開心觀眾有感有感。」呂慧儀則指大家睇得相當投入，對劇情瞭如指掌，好似有個資料庫一樣。問到亦有網民指《愛》已經沒有新橋，連失憶情節也出動，她說：「我哋玩極都仲有嘢玩，之前連超級英雄都扮埋，編劇犀利地方好似黑洞咁無限嘗試，我都唔知編劇會寫咩，自己都追住古仔去睇。」

在內地經營茶飲店的景淳指生意不俗，9月將開設旗艦店，到時合共有5間掂鋪，做生意方面屬初哥，需要親力親為。呂慧儀則重投教師工作變身「Miss Lui，她說：「未入行時做過1年中學教師，暑假唔想蟹籽睇咁多卡通片，所以整咗啲教學片放上網，希望佢同其他小朋友可以吸收多啲知識。」

有傳楊冪希望搶回小糯米撫養權，9月會將帶小糯米返北京讀書，對此劉丹不願多談：「關於屋企嘅嘢就唔講啦，出面好多廢話連篇。（係咪劉愷威唔鍾意講家事？）係人都唔鍾意，總之冇咁嘅事，人在做天在看，上天自有安排。」