炎明熹宣布10月開處女騷　望操出馬甲線勁歌熱舞

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）今日（23日）在將軍澳電視城舉行記者會，宣布將於10月7日假九龍灣國際展貿中心Star Hall，舉行處女個唱《炎明熹 Gi-FORCE 演唱會》，現場播出譚詠麟、李克勤、楊千嬅、李幸倪（Gin Lee）、泳兒的打氣片段，更獲TVB與唱片公司送上事業御守」及「學業御守」祝福演唱會成功。 憑住無綫節目《聲夢傳奇》贏得冠軍成為歌手，Gigi入行短短2年已經舉行首個演唱會，她指數月前得悉開騷，期間不斷開會心情愈來愈緊張，感覺難以置信，希望全力以赴，心目中已經希望邀請的演唱會前輩嘉賓，但未知能否成事，亦希望《聲》的戰友能擔任嘉賓 。講到暫時舉行1場會否太少？她笑言：「慢慢嚟，太多未必Handle到，如果加場當然係好好消息。」她又笑言會諗定台詞，擔心自己上台語無倫次。

她透露為演唱會將推出全新風格單曲《Only for me》，亦坦承因演唱會不夠自己的歌曲，翻唱別人的歌也會作出新嘗試，更會用其他語言演繹歌曲。演唱會中她勁歌熱舞十多分鐘，為此除了排舞也做Gym鍛煉體能，希望能練出馬甲線。首次開騷她亦頻頻睇演唱會取經，近期欣賞了容祖兒演唱會，看見舞台相當華麗，與祖兒的毅力。笑問手汗多的Gigi可會像祖兒一樣失手飛咪，她說：「古巨基已經教咗我用網球套套住個咪吸手汗，我哋都係手汗之人。」

近期為《愛·回家之開心速遞》與《逆天奇2》客串演出的她，表示不會因為舉行演唱會而不拍劇，有機會也會。講到大學將開學，問是否要逃學開騷？她說：「咁又唔會逃學，因為大學時間會鬆動啲，可以安排到時間。」講到有指她內地商演賺500萬？她說：「我都希望係，如果真係我就要努力對得住呢個價錢，自己有儲錢，但係就冇睇儲咗幾多錢。」