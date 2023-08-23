劉永廣州買樓被騙6萬人仔　遭主動解約款項失而復得

現年72歲的劉永早前到廣州買樓疑受騙，原定今日在灣仔舉行騙案記招交代事件，不過事件自昨日曝光後，發展商晚上主動致電答應與他解約，峰迴路轉，今早他前往深圳簽解約書，6萬人民幣訂金失而復得，他感謝傳媒報道幫了他一把，故今日的騙案記招變成答謝傳媒記者會，他直言：「今次真係靠秦始皇救番我，秦始皇都畀人呃！」

劉永（原名劉添爵）透露上月收到大陸樓的宣傳電話，有意到國內置業的他，於是帶同分別16歲及12歲兩子劉嘉豪和劉嘉傑參加提供免費食宿的睇樓團去廣州睇樓，他表示中介並不認識他是演員身份，他看中兩個複式單位，準備買給兩個仔，當付了訂金後，才發現該單位只是租借單位，並非出售物業，由於已簽下合約，違約便要罰款需繳付12萬人民幣。他表示為此情緒困擾，感到不開心，失眠了半個月：「昨日發展商仍要求我覆行合約，點知秦始皇奇迹出現，尋晚8點就收到電話可以解約，並退番訂金畀我，今晚終於瞓到覺。」

劉永稱並未被嚇怕，仍有意買大灣區樓，不過下次會了解清楚才簽合約，他承認今次因為貪心享用免費食住睇樓團才買錯樓，「每個人有唔同需要，有能力都會再買，（提早分身家畀兩個仔？）我都無身家，只係畀首期，想兩個仔將來有地方安身。」