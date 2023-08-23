向翻譯偷師學廣東話　金有謙開騷變身老師教新歌舞步

剛完成亞洲巡迴台灣站演出的金有謙本月20日在澳門舉行「2023 YUGYEOM IN MACAU」個人演唱會，為澳門粉絲送上十多首勁歌熱舞，即使4日內連跑兩站演出，依然瞓身表演、狀態大勇！

打頭陣有DJ Wegun打碟炒熱氣氛，然後在全場歡呼聲下有謙隆重登場並接連跳唱《I Want You Around》及《Running Through The Rain》。緊接他先以韓文作問候，再用英文表示很想念大家和感嘆粉絲們活力充沛，又用普通話說出「七夕快樂」、「謝謝」和「鳥寶寶 （粉絲暱稱）」，而台下亦不時立刻用韓文回應「可愛」、「帥氣」等，令有謙驚訝粉絲的韓文程度，笑稱根本不用找翻譯，逗得全場大笑。

除了擅長的熱舞，有謙亦把握機會大騷實力歌喉，包括於聊天環節即興清唱新專輯的《Say Nothing》，又為鳥寶寶送上未公開歌曲《Always Ready》，並揚言計劃重新錄音正式推出，令全場粉絲非常期待。

而當準備唱新歌《LOLO》時，有謙甚至化身成舞蹈教師，即場教授並帶領鳥寶寶們跳歌中舞步，更示意工作人員開着台下觀眾燈驗收「成果」！當看到正式演唱時全場紛紛努力跟跳，他即時向翻譯學習廣東話「你哋做得好好啊」稱讚粉絲，連翻譯的語氣也模仿得十足十。

在唱畢《Ponytail》退場不久，全場鳥寶寶立刻大叫Encore，有謙於是再次回到舞台唱出《Hard Carry》，期間更一度落台繞場一周，不時挨近粉絲兼握手，回到台上更大玩濕身互動，除了被伴舞人員淋水，亦將水灑向台下，令全場High爆！最後他向粉絲派心，並以普通話說出「我愛你們」，為演唱會劃下完美句點。