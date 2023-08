向翻譯偷師學廣東話　金有謙開騷變身老師教新歌舞步

剛完成亞洲巡迴台灣站演出的金有謙本月20日在澳門舉行「2023 YUGYEOM IN MACAU」個人演唱會,為澳門粉絲送上十多首勁歌熱舞,即使4日內連跑兩站演出,依然瞓身表演、狀態大勇!

打頭陣有DJ Wegun打碟炒熱氣氛,然後在全場歡呼聲下有謙隆重登場並接連跳唱《I Want You Around》及《Running Through The Rain》。緊接他先以韓文作問候,再用英文表示很想念大家和感嘆粉絲們活力充沛,又用普通話說出「七夕快樂」、「謝謝」和「鳥寶寶 (粉絲暱稱)」,而台下亦不時立刻用韓文回應「可愛」、「帥氣」等,令有謙驚訝粉絲的韓文程度,笑稱根本不用找翻譯,逗得全場大笑。

除了擅長的熱舞,有謙亦把握機會大騷實力歌喉,包括於聊天環節即興清唱新專輯的《Say Nothing》,又為鳥寶寶送上未公開歌曲《Always Ready》,並揚言計劃重新錄音正式推出,令全場粉絲非常期待。

而當準備唱新歌《LOLO》時,有謙甚至化身成舞蹈教師,即場教授並帶領鳥寶寶們跳歌中舞步,更示意工作人員開着台下觀眾燈驗收「成果」!當看到正式演唱時全場紛紛努力跟跳,他即時向翻譯學習廣東話「你哋做得好好啊」稱讚粉絲,連翻譯的語氣也模仿得十足十。

在唱畢《Ponytail》退場不久,全場鳥寶寶立刻大叫Encore,有謙於是再次回到舞台唱出《Hard Carry》,期間更一度落台繞場一周,不時挨近粉絲兼握手,回到台上更大玩濕身互動,除了被伴舞人員淋水,亦將水灑向台下,令全場High爆!最後他向粉絲派心,並以普通話說出「我愛你們」,為演唱會劃下完美句點。