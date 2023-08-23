泳兒新歌MV磨練演技　扮完大肚再瞓棺材

歌手泳兒今年「祝福三部曲」的第二部歌曲《一了百了》，她透露靈感來自日本傳奇歌姬中島美嘉的一首歌，她說：「佢有一首歌叫《曾經我也想過一了百了》，講嘅係佢嘅一段經歷，當時佢有耳疾，冇辦法好好唱歌，係人生一個黑暗期。」她很有共鳴，因為她都試過好幾年身體出現狀況，十分擔心，也想過甚麼都不理，但收到歌詞後，她對這四個字有了新體會。

她說：「大家一貫有嘅概念，就係覺得呢啲都係一啲負面嘅詞語，但我哋將佢扭轉，變成可以喺呢啲負面詞語上面去搵到一啲正能量。」她將歌曲名稱娓娓道來：「可能平時大家都會覺得『一了百了』係嗰種『本pair』或者放棄，但係我哋將佢拆開就係一個了結，一了就可以帶嚟一百個更好嘅結果，其實最主要想講嘅意念就係學習去放低。」

她表示做這首歌的時候，剛遇上跟歌曲想帶出的訊息的狀況，她分享道：「遇過幾次一啲可能覺得好不安對於自己嘅將來、或者係工作上可能驚自己未達到自己想要嘅預期。點解我會不安、擔憂緊張？因為我唔可以放低我嘅失敗。其實『失敗』係每個人都會有嘅恐懼，我哋唔係要去詛咒自己失敗，但當你可以放低一啲嘢，你可以接受，唔緊要嘅，就算我做得唔好，就算件事我flop咗，我都可以重新再建立、重新再嚟過嘅話，其實有乜嘢需要恐懼呢？」就如拍攝MV當日，向來十分緊張的Vincy，突然「開竅」，她說：「就算真係拍得唔好都唔緊要，可以剪輯㗎嘛，又或者可以重take㗎嘛，所以我今日狀態係輕鬆嘅，我覺得越輕鬆更容易投入MV裏面嘅角色。」

跟MV導演Sheng合作已踏入第四個年頭，這次是導演對Vincy演技的磨練，她說：「可能佢覺得我上一個MV太舒服，因為我唔使拍，」這次MV以大量的CG效果來呈現了一個超現實的世界，是以往未嘗試過。她表示看着MV，恍如跟着她走完她的一生：「裏面有好多唔同嘅情景，我要做孕婦、要結婚、結完婚下一個shot就係離婚、跟住鬧交、車禍現場、又要瞓入棺材裏面，對於我嚟講點樣去拿捏呢個情緒都係好大嘅挑戰。因為今年嘅課題，其中一個都係講生死，呢個係一個好大嘅topic。」

她坦言這幾年的歌令她有種解脫，因為以前從未做過一些deep message的歌，因此從未正視自己的情緒，但透過這些音樂或MV，得到抒發後，膽量及能量變大，處事及人生觀都改變，她說：「我做《溝渠暢泳》嘅時候，都係處於一個比較低谷少少嘅狀態，當你聽番呢啲歌嘅時候，會記番起以前曾經經歷過嗰啲嘢，我覺得佢哋係我嘅寶藏！」