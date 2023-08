「大美人」李嘉欣經常被網民讚凍齡有術,多年嚟無論樣貌抑或身材都keep得好好。早前她趁暑假與老公許晉亨和兒子許建彤(Jayden)外遊,不時在社交網大晒旅遊靚相。近日,她又分享了一張性感靚相,表示:「Cool summer coming to an end,but long-term fitness goals will continue.(夏天即將結束,但仍會繼續長期的健身目標。)」相中的她身穿綠色碎花Bra Top,大騷腹肌同一雙美腿,火辣的身材一覽無遺,弗到漏油嘅身材完全睇唔出已經「入五」。