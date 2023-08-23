寵愛Pet Pet︱林夏薇難忘咀周嘉洛：好熱仲要兩個人黐住

由林夏薇（薇薇）及周嘉洛主演的無綫熱播劇《寵愛 Pet Pet》即將進入結局，二人卻因種種誤會始終未能走在一起，反而各自與黃子恆及古佩玲展開新戀情。昨晚（22 日）一集，獸醫診所眾人因誤會被大漢狂打，嘉洛於危急關頭仍對薇薇不離不棄，最終二人於陰差陽錯下發生初吻﹗

講到這個「初吻」，薇薇受訪時笑言：「呢類鏡頭同對手溝通好緊要，好彩拍嘅時候，大家已經拍到尾段，有一定嘅默契。埋位時由跌落嚟壓住、到錫嗰個鏡頭，其實係分兩個景同分兩日拍，因為嘉洛當時嘴唇受傷，所以就要等佢好番再專登補吻戲。」她又笑言好難忘：「印象最深刻係好熱，兩個人仲要黐住，原來拍浪漫戲唔會比動作戲來得舒服。」

談到與嘉洛多次上演仆倒險咀嘴場口，薇薇指難度高：「其實好考腰力，每個鏡頭都係要由拱橋直到落地係好難，好容易撞親，好彩我哋兩個都有啲跳舞底。」形象入屋的這對熒幕CP早前發布的3條彩蛋片，於各大社交平台勁吸逾千萬點擊，二人近日再度出動，以熱爆網絡的「我沒K」為主題拍攝彩蛋片，兩人今次啟動認真 Mode，將無厘頭對白「我沒 K」、「布魯 biu 布魯 biu」與「恐龍抗狼」演成分手戲，薇薇的眼淚加持加上嘉洛的深情演出，反差感令人爆笑。