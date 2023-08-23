馬貫東演技大爆發　層次式戲技獲推男配角大熱

無綫劇集《破毒強人》昨晚(22日)一集中，劇情講述陳豪將馬貫東親手捏死兼掟入天台水箱，相當無情。原本想救出杜飛的他，因夢到無助的胡定欣及何廣沛，竟突然改變主意把他殺死。自劇集播出後累積不少正評的馬貫東昨晚角色一死即引爆網民不捨留言：「下一套劇不要這麼快死」，並旋風式吸納好評：「每一集都期待佢嘅出現」、「狠而抑鬱的眼神很養眼」、「睇住你一路捱過來」、「打交打好型」，還有網民力推他今年榮膺「男飛躍」及「最佳男配角」獎項殊榮。

入行17年的馬貫東代表角色除有《愛‧回家》系列的十仔及博士外，還有《那些我愛過的人》的古醫生及《愛上我的衰神》的Santino等，還有不少網民至今仍以「十仔」或「博士」稱呼他，足見角色入屋度。演技早獲肯定的他自2016年起曾3度提名男飛躍，可惜均鎩羽而歸，問他如今憑角色「杜飛」彈出，會否寄望今年勝出時，馬貫東笑言：「能夠獲得提名嘅藝人，都一定好有實力同有明顯進步，所以參與到競逐獎項已經好開心，能唔能夠攞到就交畀觀眾去決定，邊個拎到呢個獎都係實至名歸。」

而馬貫東接受東網訪問時謂：「呢個角色最大挑戰係沉默冷靜得嚟又要帶出一種兇狠強悍嘅感覺，拿捏得唔好就會畀觀眾感覺到杜飛只係一個木無表情、模棱兩可嘅普通黑社會，後期文華(陳豪)嘅背叛，令到杜飛(馬貫東)崩潰，喺天台同文華對峙喺開槍與留手之間，嗰個情緒好似心如刀割，最後都係落唔到手，難怪觀眾會覺得杜飛係單戀文華，到依家我仲思考緊呢個問題。」而馬貫東劇中的打鬥場面全部都是親身上陣，對本身沒有武術底子的他，絕對是一大挑戰。他又謂:「好多謝監製，比機會我去突破自己，亦都好多謝編審創造咗一個好多層次嘅杜飛出嚟！」