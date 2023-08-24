無綫半年蝕4億急止血　曾志偉黯然離場

曾志偉入主無綫管理層兩年半，一直未能轉虧為盈，除了節目收視欠理想外，剛公布的無綫中期業績更錄得4.06億元虧蝕。由於公司損失嚴重，身為總經理的曾志偉自然首當其衝，據知，正在休養的他將離開無綫，無綫主席許濤亦會離職，並由新班子接管。「大變天」的無綫更會將製作重心轉移內地，務求盡快止血。

電視廣播有限公司（無綫）見證了香港演藝娛樂事業半世紀發展，隨着娛樂資訊傳播新模式，粵港澳大灣區發展的新機遇，理應充滿機會，但TVB廣告自2014年一直走下坡，2019至2022年，廣告收益由21.49億元跌至13.72億元。

2021年1月，TVB主席許濤邀請曾志偉重返TVB擔任集團副總經理兼行政委員會特別顧問，全力負責綜藝及資訊娛樂節目，短短8個月，他更被委任為無綫總經理，負責節目內容營運。不過，縱使曾志偉出盡法寶為娘家救亡，位居高層仍落場做埋幕前，最終還是未能為無綫挽回劣勢！2021年度全年業績、即曾志偉重返無綫後首個財政年度，期內股東應佔虧損按年增加1.3倍至6.46億元，翌年全年更蝕8.07億元；直至昨日無綫公布上半年度業績，虧損按年擴大81.33%至4.06億元，愈蝕愈多，故迫切尋求方法止血。其實較早前TVB發盈警後，已宣布獲融資7億元，當時大股東黎瑞剛表明借額外資金搶先機。

邵氏基金會無意入股

由於中期業績錄得大虧損，一眾現任管理層成為眾矢之的，當中身為節目營運的曾志偉首當其衝，被指未能助無綫起死回生，在收視欠理想下，廣告收入亦銳減。雖然他已碌盡人情牌，又力邀圈中好友撐場，但一人之力亦嘆奈何。因心臟問題進行支架植入手術而休養的他，據消息指已決定離開無綫，一同離職的還有無綫主席許濤，並換上新一批管理層。

有傳大股東黎瑞剛之前一直有意將TVB賣盤，市場上更指入股的是「邵氏基金會」，即邵逸夫與方逸華生前擁有的獨立機構，目前由方逸華妹妹及好友陳偉文直接管理，要「邵氏基金會」牽頭奪回TVB；但有指陳偉文已表態，「邵氏基金會」不會再管理TVB。

何定鈞獲邀出山

東網收到消息，曾是無綫總經理及董事、現年78歲的何定鈞，退休18年後被邀復出接任無綫高層一職，他接受訪問時不諱言正在考慮中，但基於年紀大，不會全職接任。此外，外間亦傳無綫曾找陳百祥及外面的製作公司入無綫主理節目營運等，但他受訪時表示沒有此事。

無綫除了管理層大換血外，製作基地亦會北移，於剛出爐的業績報告上，無綫提到隨着多部合拍劇及同步劇計劃於今年下半年在內地製作或播出，預計上半年按年倒退22.42%的內地業務分部收入，下半年將錄得強勁反彈，全年實現收入增長。被指將離開無綫的曾志偉，至今仍未有回覆。