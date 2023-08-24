【是日通勝】

農曆七月初九

癸卯年 庚申月 甲寅日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：祭祀、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、27、29

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

金牛座：幸運指數排第一，身心狀態佳，無憂無慮。

雙子座：迎來倒霉一天，別沮喪，謹記希望在明天！

巨蟹座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

獅子座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

處女座：人緣佳不是必然，找機會報答對你好的人。

天秤座：職場上獲好口碑，但要記住滿招損謙受益。

天蠍座：謀事受阻，遇疑難要問清楚，勿自作聰明。

人馬座：遇上麻煩忌慌失失，保持鎮定就有力化解。

山羊座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

水瓶座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

雙魚座：包容不等於縱容，要讓伴侶明白你的底線。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）猴 財運差

鼠：事業發展穩步上升，有能力化危為機。

牛：想法固執，不懂變通，事業發展停滯。

虎：在工作上接受新挑戰，得着比預期多！

兔：求財機遇多，與人合作投資有利可圖。

龍：行動力超弱，不管做甚麼事都慢半拍。

蛇：心不在焉，工作提不起勁，易遭批評。

馬：積極性強，宜趁機接手具挑戰性工作。

羊：桃花旺，有伴侶者可嘗到愛情的甜蜜。

猴：是日沖煞，財運較差，不要胡亂投資。

雞：得到財神眷顧，營商者可望生意興隆。

狗：做事仔細認真，表現令別人刮目相看。

豬：工作稱心如意，但要注意照顧好身體。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

脾氣暴躁喜打人的面相

一個連情緒都控制不住的人，脾氣也好不到哪裏去，必然是一個容易憤怒、脾氣暴躁的人。以下一起看看脾氣暴躁、喜歡打人的面相，記住這幾點，要保持距離，少打交道，避免他們的壞脾氣傷害到自己。

1.橘皮男

俗語有云：「嫁男不嫁橘皮男，脾氣糟糕還克妻。」橘皮男是指毛孔粗大，面部坑坑窪窪，皮膚粗糙如橘子皮的男性，這類人大多肝火旺盛，脾氣差，易發怒，難以控制個人情緒，一不開心就會暴露本性，所以女生在生活中遇到橘皮臉的男人，一定要打醒十二分精神。

2.面帶橫肉、青筋突露

俗語有云：「臉上橫肉為凶者。」橫肉和普通的肥肉不一樣，有些人臉上胖胖的，這叫可愛。「青筋」是指面部有血管明顯突出，而且數量較多，分布混雜。臉上面帶橫肉、青筋突露的人，給人一種兇惡橫蠻的感覺，通常這類人的性格十分暴躁，容易莫名其妙的動怒。

3.腮骨橫長、耳後見腮

相學中，這種面相特徵稱為「反骨」，同時也是有暴力傾向的重要特徵之一。有此特徵的人，心胸十分狹窄，為人無情無義，為了達到目的，通常會不擇手段，反骨無情。