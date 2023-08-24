星玄︱蔡思貝肚兜誘惑 大露背穿窿裙晒身形！

8月24日係國際蜜桃批日，大家不妨試吓整嚟食，味道都唔錯㗎。今日亦都係農曆七月初九，適宜大事勿用，最旺生肖係羊，屬羊嘅人桃花旺，有伴侶可以試到愛情的甜蜜。蔡思貝就係屬羊，佢之前就出發去歐洲拍旅遊節目，咁啱撞正星爺周星馳出po，招募女演員開拍《少林女足》，蔡思貝就惟有一邊拍節目一邊拍片自薦，條自薦片好大膽，唔單大騷球技，仲大晒泳衣玩濕身誘惑，兼扮「美人魚」瞓浴缸騷長腿，完全放低偶包，佢搞咁多嘢無非都係想向星爺獻身，不過思貝無論你幾忙都好，都要拍吓拖調劑吓，今日桃花咁旺，話唔定會遇到你嘅Mr. Right呢。

除此之外，思貝近日仲喺社交平台上面出po晒靚相，相入面嘅佢着住肚兜大露背，長裙仲要中間開大窿，條長腿若隱若現，玲瓏曲線都展現得表露無遺，班網民睇到流晒口水。思貝着到咁靚，唔知係咪有拖拍呢？

今日嘅幸運星座係金牛座，各位金牛座嘅朋友，幸運指數係十二星座中排第一，身心狀態都好好，無憂無慮。高鈞賢就係金牛座，早喺2014年開始北上掘金嘅佢，早前就畀人影到佢喺深圳孖住馮盈盈行超市喎，兩個人打扮休閒，仲有講有笑添，雖然事後高鈞賢就解釋，當時佢哋只係拍完劇去食飯，在場都有其他工作人員，不過相信觀眾都好期待你哋變成CP嘅，一個就港男冠軍、一個就港姐冠軍，都叫門當戶對吖。今日運氣咁好，不如試吓搵吓對方，溝通溝通吓吖。