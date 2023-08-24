邊位明星與蜘蛛俠「擦身而過」？兩男神被DQ最終改演反派

英國男星Tom Holland早前放口風表示樂意再演「蜘蛛俠」，但其實過往30年有多位明星都被考慮過飾演「蜘蛛俠」，其中更有幾位後來都有參演過《蜘蛛俠》系列，不過就是飾演大反派！

除了Tom之外，過往兩位男星杜比麥佳亞（Tobey Maguire）和安德魯加菲（Andrew Garfield）都先後飾演過同一角色。但原來在杜比2000年代主演首集《蜘蛛俠》之時曾意外受傷，片商曾考慮找當時未紅的積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）代替他繼續主演，不過後來未成事。多年後積亦有演出《蜘》系列《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）的機會，他在片中飾演反派「神秘客」一角。

除了積佳蘭賀之外，另一《蜘》大反派「綠魔之子」占士法蘭高（James Franco）亦是其中一人，他曾在訪問中自爆曾為「蜘蛛俠」一角試過鏡並相當順利，後來他得知不獲錄用後感到好失望。後來導演森雷美（Sam Raimi）致電給他邀請他飾演另一角色亦即是「綠魔之子」。此外，原來已故「小丑」希夫烈格（Heath Ledger）在杜比接拍之前亦傳過爭「蜘蛛俠」一角，但最終未能成事。

小鮮肉都爭演

而在Tom Holland被揀中接安德魯加菲（Andrew Garfield）飾演「蜘蛛俠」之前，原來片商亦一度睇中與Tom差不多年紀的美國新紮男星添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）主演，添麥菲曾表示當時兩度面試並緊張到流晒汗。

兩大巨星爭到頭崩額裂

早在杜比版本《蜘蛛俠》10多年前荷里活大導演占士金馬倫（James Cameron）曾有意搶頭啖湯開拍《蜘》，當時占士已考慮由剛入行不久的里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）飾演「蜘蛛俠」，當時他們還未合作《鐵達尼號》（Titanic）。2021年，占士仍對未能開拍《蜘》而耿耿於懷，而里奧曾透露於90年代時就《蜘》與占士傾過多次，當時連構念海報亦已做妥，但最終仍然拍唔成！

除了里奧仔之外，據知占士亦考慮過由當時得令的湯告魯斯（Tom Cruise）飾演「蜘蛛俠」，不過未能成事。