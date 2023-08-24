無綫與內地合製4重頭作　全數劇集停廠北移

無綫昨日宣布旗下附屬公司77工作室有限公司與騰訊視頻旗下上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司簽署合作框架協議，將合作4部定製劇，包括《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》、《反黑英雄》及《刑偵12》。據知，明年5月所有劇集停廠，移陣到內地搭景拍攝，剩下廠景只有處境劇《愛．回家之開心速遞》及綜藝節目。無綫亦不斷開源節流，減省人手，日前炒了《愛．回家》前監製林建祥及《童時愛上你》監製廖晉碩，而停廠實行後，相信還會繼續大裁員。

陳豪兩頭撲見細路

與內地平台以巨資製作、由張曦雯夥拍譚俊彥、陳豪的合拍劇《企》，現時在港全外景拍攝，之後會到深圳開工。對於全新安排，陳豪有兩種不同看法，在製作角度上，他指監製一直為場景煩惱，而內地地方大場景多，有利製作，畫面上亦能帶來新鮮感；但於家庭角度上看，由於小朋友年紀還小，很多事情要家長共同處理：「雖然我有一個十分好的妻子，但分開時間太長都不健康。理想打算，當有空檔的時候，便立即回港與家人相聚，又或者他們到內地探訪。」至於譚俊彥則覺得冇所謂：「未返香港之前，我都喺內地6、7 年，如果題材需要去內地拍，對製作一定有好處。就算之後喺內地開工，小朋友有時間可以去探我，再唔係我有時間咪返吓嚟囉！」女主角張曦雯亦不介意： 「邊度拍都開心，喺內地拍會專注啲，台前幕後默契更好。」據知，《巾》劇將於10月在橫店開拍，一眾演員會於9月底抵達當地造型及圍讀等。