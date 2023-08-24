柯震東裸戲習以為常　宋芸樺一改乖乖女形象

鄭裕玲（嘟姐）自宣布在網上開設個人頻道後，邀請了不同的嘉賓接受她的訪問，近日《月老》及《那些年，我們一起追的女孩》的導演九把刀、春風、宋芸樺及柯震東，來港宣傳新戲《請問，還有哪裡需要加強》時接受了嘟姐的訪問，在戲中春風飾演霸氣黑幫大佬與平日非常斯文的他形成強大對比，嘟姐笑謂：「我不明白為什麼九把刀會找你做大哥，你很斯文，完全不像阿泰！」他表示因看到嘟姐比較害羞，他亦指自己非常喜歡港產片，因此是次與嘟姐面對面訪談令他非常緊張。

而在戲中春風和柯震東有裸體鏡頭，2人被嘟姐問到拍洗澡戲有沒有尷尬時，曾在多部戲中有裸體鏡頭的柯震東瀟灑直言：「沒有，因為我第一部就沒有穿衣服，我每一部戲好像都總有一兩場沒有穿衣服，所以這個就很習慣。」除了2人有裸體鏡頭外，女神宋芸樺在戲中亦首次性感大解放大派福利，一改乖乖女形象飾演大膽反客為主的洗頭妹，她表示為了角色花了兩個月的時間在練洗頭跟剪頭髮。被問到她這次來港計劃了甚麼行程，她則希望有時間去逛香港朋友推薦的酒吧和裝潢漂亮的小店，還指上次訪港見到影帝梁朝偉更與他合照，非常難忘。