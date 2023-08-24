容祖兒自爆冇「女友」　好男仔讓畀阿Sa先

天后容祖兒昨晚（23日）在演藝學院舉行第30場《ANOTHER SIDE…JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會，該場為慈善場，當晚共籌得100萬善款，分別捐助5間慈善機構，觀眾睇騷之餘都花盡心思在裝扮上，穿上橙色主題服飾，祖兒笑言要叫歌迷做「慷慨絲」，而揭幕時發生了小插曲，祖兒獻唱了幾句《溶》，突如其來有電話聲嚮起，祖兒忍不住笑，之後再從頭唱過，觀眾隨即大叫「靜啲」。早前祖兒在演唱會台上發生「飛咪」事件，昨晚她玩自抽：「呢度夠近，驚唔驚我跌咪？」令全場爆笑。祖兒自認是中女兼無拖拍，她自問自答稱是否成功女士都很難找男朋友？卻說錯為「女朋友」，即講笑說：「做乜啫？無論男又好女又好，都係冇！」

完騷後受訪，祖兒對於不少觀眾多次捧場睇騷表示超感動及開心，故每場演出在內容上都有少許調整，及作賽後檢討：「今晚係慈善場，票價都double，今晚嘅rundown係特有嘅，見到咁好反應都好開心。」她表示前一晚Pretty Crazy舞蹈員在中場表演跳舞助興，掀起觀眾High爆情緒，達到與觀眾打成一遍的親密效果。昨晚薛家燕亦有捧場睇騷，祖兒笑言：「前幾日大合照，擺咗家燕姐嘅甫士，唔知係咪咁呼喚咗佢嚟，收到佢嘅花花和飛吻，好多謝佢人又到禮又到。」

唱到30場，還剩下4場演唱會便完滿結束，表示有少許攰是正常，由於中間無休，心理和身體狀況都要加倍照顧：「每日放工返屋企便浸腳，瞓覺前做冥想，第朝起身牙都未擦就去浸浴，讓身體鬆弛。」自爆有幾場身體較攰不夠活力，會吸取經驗，現在還有幾場演唱會，心態變得輕鬆很多，每晚都會特別珍惜，希望再付出更多。早前祖兒因病倒令演唱會三度延期舉行，坦言感到好驚、沮喪、迷惘和冇信心，有想過不如將演唱會取消，幸得彭秀慧分享經驗：「佢話演員一踏上舞台，舞台就係醫生，會幫到你。」讓她重拾勇氣。

對於蔡卓妍（阿Sa）近日宣布「分訊」，祖兒表示一早知情，故沒有特別慰問：「佢件事我哋都有互相update住，知知哋。（你哋可以結伴搵伴侶？）讓畀佢先，佢話唔再介紹男仔畀我，留畀自己先。」至於飛咪事件，她笑言自己也一頭冒水，只能解釋是「無嘢喺我身上唔會發生。」對觀眾建議她開棟篤笑，她認為是越級挑戰，太大膽，也不敢當。