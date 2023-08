尋找童年回憶　感受綠色潮流　經典遊戲坃個夠

都說潮流是一個圈,現正流行的既可以是環境、科技所趨亦可以是經典舊物復刻,而無論哪一種都是時代的見證。但不管你是想尋找回憶還是感受新潮玩意都有好去處,合不合心水一看便知。

【多元慶典玩不停】

今個8月迎接85周年以及重塑2周年的中環街市從8月中起呈獻橫跨整個月的「精彩遇見 ‧ 中環街市」盛大慶典,以「活在中環Select for Central」、「動在中環Come to Central」、「聚在中環Found in Central」等三大主題,與20個夥伴合作於不同日子推出一連串活動,活動包括升級牛仔再造紡織作品展覽、升級再造綠色遊樂場、相遇中環文創科技市集、全新零售空間「時尚.中環」、可持續發展時尚布藝工作坊、「Hall of Legends」特展、古蹟模型及作品展覽、運動嘉年華、「中環好聲音」比賽及中環國際搖滾音樂節等,另外於場內的不同角落均設置裝飾,讓大眾盡情「打卡」,活動可謂超豐富。

【歡樂經典遊樂場】

要數香港經典遊樂場又怎少得了荔園呀,由即日至9月3日期間,SOHO MARKET與荔園於荃灣D•PARK L1中庭舉辦 「SOHO MARKET x 荔園 市集嘉年華」,場內設有6大經典荔園有獎攤位遊戲,包括開心掟彩虹、活潑乒乓波、射波英雄傳、阿媽我Duck咗、百發百中擲鐵罐以及突破樽頸位。另有一系列重現荔園舊貌的打卡位,讓大家原汁原味零距離拍攝打卡,尋找記憶中的它。今日(8月24日)更還有集逾百個本地特色文創手作攤檔的市集,有空的你不妨來場說走就走的嘉年華體驗啦。