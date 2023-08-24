AGA為出道10年紅館騷博盡　出限定Figure香水回饋粉絲

歌手AGA（江海迦）出道10周年迎來首個個人紅館演唱會《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》，AGA坦言這兩個月，幾乎每天都筋疲力盡，但每次見到團隊的努力，便會很期待：「期待同大家分享我嘅音樂。」

為了與樂迷一同慶祝這個樂壇里程碑，是次演唱會推出多款重磅聯乘紀念品，她獲本地藝術家Chino Lam（林輝）推出別注限定Figure「AGIE」，概念以外星人為設計基調，AGA說：「一開始創作AGIE的時候，希望她是一個外星人，因為小時候還未開始接觸音樂，很多想法不能透過音樂表達，有人覺得我的思想很特別，如外星人般，難以理解。」

其實她覺得每個人心裏面都住着一個小孩，應該把自己的童心，好好的擁抱和保護，不要被外界的種種影響自己，她說：「小孩是快樂的，請謹記童心是藏在心中樂觀誠懇的最後一個支撐。」除了限定Figure外，她又聯乘國際品牌推出限定Tee及Tote bag。AGA花盡心思參與今次產品設計，對今次合作感到榮幸，也希望大家都鍾意。」

她還推出親自調配名為「THE LOVER」的香水，香水取名自她從未發表過的歌曲《THE LOVER》，她說：「今次我特登重新調教過個配方，甜味和木味會相對突出，代表甜蜜嘅關係和沉實嘅愛情。而且到時我仲會演唱《THE LOVER》，將呢個『第一次』送畀你哋。」