田馥甄無預警七夕報喜　身穿白紗唯美畫面曝光

台灣金曲歌后田馥甄（Hebe），日前就趁住七夕情人節推出新歌MV《乘着無人光影的遠行》，不過望落唯美又浪漫嘅MV背後，竟然充滿Hebe嘅血與汗呀！

Hebe透露拍攝當日要凌晨3點起身化妝準備，拍攝當日雖然天氣晴朗，艷陽高掛，不過氣溫更高達38度，熱辣辣嘅天氣下喺山坡上跑嚟跑去取景拍攝，認真熱到人都暈。而望住呢幕剩係喺MV出現3秒，令Hebe都忍唔住苦笑道：「出道20多年，躲得開夏天發片嗎？春夏秋冬都遇過了。」更搞笑自嘲：「第一顆鏡頭就想收工了，不耐操。」事實上，眾所周知Hebe沈迷登山，更因此獲封為「登山女神」嘅佢，亦創下唔少攻頂嘅驚人紀錄，體力自然無得彈，如今就連Hebe都忍唔住嗌辛苦，實在令人難以想像拍攝當日嘅辛苦程度！

回憶返錄製過程，Hebe透露：「非常舒爽！是一個挑戰。」並形容聽到Demo當下嘅感受：「知更的空心結他撥着一點一點就把我帶走，讓我遠行去了。」至於新歌想傳達嘅訊息，Hebe表示：「只要是你嚮往的事，由衷地從心裏唱出來，相信還是可以傳達那份力量，讓聽者感受到。」認真浪漫。