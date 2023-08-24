品味提升　月餅配茶酒共嘗

吃月餅，配上一杯濃茶，清香又去膩，近年亦流行以酒配月餅，今年推出的月餅盒，部分備有茶葉或醇酒，想點配就點配，提升體驗。

清爽氣泡茶

天氣悶熱，來一口冰涼清的氣泡茶，提神醒腦，氣泡茶品牌Saicho和米芝蓮星級餐廳都爹利會館聯手推出中秋茗茶月餅禮盒，內裏有皇牌流心奶黃月餅和茉莉、大吉嶺氣泡茶，清新的茶湯放在香檳杯內，先品味香氣和幼細氣泡，再伴月餅享用，感覺最佳。

養生茶囊

坊間有不同種類的咖啡機外，還有專用來沖茶的泡茶機。富豪酒店和茗茶品牌TEA CHÂTEAU合作推出兩款「嘗月·茶香」中秋禮盒，耀兔迎月禮盒內有迷你奶黃三色賞和陳皮普洱、菊花普洱及桂花烏龍3款香茗茶囊。悅兔皓月禮盒除有以上產品，還包括Executive沖泡茶機，最啱愛飲茶但又懶煲水的人士。由現時至月31日在網店選購，會有早鳥優惠價。

普洱去膩

醇厚普洱茶消滯去膩，香港麗思卡爾頓酒店米芝蓮星級中菜廳天龍軒推出家製奶黃月餅八個裝配茶葉禮盒，全新設計的禮盒內有6包南糯山普洱特終熟茶的黑金茶盒，盡顯氣派。此外，酒店還和M+宋懷佳展覽限定柑桔流心奶黃月餅和尊貴燕窩奶黃月餅等，由現時至8月29日前選購會有不同的早鳥優惠。

酒香醉人

月餅除了配茶，配酒又如何？Johnnie Walker Blue Label與米芝蓮星級食府利苑聯乘打造限定中秋節月餅盒，內裏包括1瓶烈酒和全新迷你翡翠流心月餅，順滑的酒體襯托出清新的螺旋藻金翡翠蓮蓉和流心蛋黃，層次豐富。客人於9月1日至30日在餐廳選購Johnnie Walker Blue Label 1瓶，即可享有個人訂製刻字服務（名額有限）。此外，品牌亦推出中秋節限量版威士忌酒杯禮盒，內有1瓶威士忌和2個水晶玻璃威士忌杯，和朋友邊吃邊飲最好不過。