《好聲音》發酵︱心痛李玟3度炮轟　甄妮講明：沒有偏袒

天后李玟（CoCo）上個月離世，近日網上流出一段長達9分鐘的音檔，CoCo指控內地節目《中國好聲音》黑箱作業，事件發酵數日，她所屬的華納音樂在社交網發文：「CoCo，無論過去還是現在，我們一直都在。」其好友甄妮也3度發文開砲《中國好聲音》。

甄妮也在今（23）再發文，3度炮轟《好聲音》：「每看一次我痛一次，每聽一聲我哭一聲，若被殘之人是你，你會如何？」並透露：「會唱歌的大有人在，會演戲的大有人在，有心有肺的寥寥無幾」、「重複又重複的看，重複又重複的聽，心中怒火沸騰，要她陪葬」。

甄妮坦言，CoCo並沒有告訴她真相，「怕我擔心，如此忍讓善良的人，一定要為她討回公道！」更稱不是在偏袒CoCo：「就算是發生在霆鋒、那英、張惠妹、等人身上，我也一樣對待維護，決不偏袒！」

而浙江衞視主管機關浙江廣電集團發聲宣布要調查事件；主持人涂磊昨晚（23日）間為CoCo發聲瞬間衝上文娛榜熱搜第一，卻在幾分鐘後又瞬間跌出熱搜，令不少網民嘖嘖稱奇。

涂磊在社交網拍片，直言：「逝者並未長眠，因為心有不屈、不甘、不願、不明，也許這就叫死不瞑目！」他指出遺言本該是掛念和交代，沒想到卻是一段長達9分鐘的控訴，CoCo成名28年卻哭得像孩子，足見委屈程度，他認為真正的好聲音並非動人的嗓音，而是至純、至善、正義、勇敢的發聲，在他看來這是一記響亮的耳光，圈子雖然也有美好溫暖，但大多卻是虛偽、虛榮、虛假、自私、自利、自我、搶資源、搶角色、搶C位，是趨炎附勢、捧高踩低、成王敗寇的世態炎涼，在這樣的圈子李玟和刀郎一樣是個奇葩。