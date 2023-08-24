入房敲門？勿貼牆睡？入住酒店「避邪」 禁忌

臨近孟蘭節，大家晚歸也格外心怯，即使在平常日子，大家去旅行住酒店，為求心安理得，也通常有自己一套「避邪」做法，例如避免入住尾房、入房先敲門等，究竟這些舉措是對還是錯？雖然沒科學根據，信則有不信則無，但如果做了大家可心安，那以下10點大家不妨參考：

（一）不住尾房

避免入住尾房，原因是它離升降機最遠，如酒店房沒爆滿，酒店職員通常都會先選近升降機的房間給住客，方便他們出入，故此尾房相對缺乏人氣，陰氣較重，靈體容易聚集。

（二）入房敲門

入無人房，也先敲門或按鐘，本是酒店員工恒常做法，為的是避免開錯房門碰上住客尷尬；但經過日濡月染 ，敲門卻漸被傳為是通知房內「朋友」迴避的指定動作，較認真的住客更會堅持要敲3記，開門後要側身入房，甚至開門1分鐘後才關門，好讓「朋友」順利離開，也算體貼。

（三）亮燈吵嚷

無論入住甚麼房間，入房後只要亮起全房燈光，開電視或沖廁製造聲響，都能增加房內人氣，故此即使睡覺，也不要把燈光全關，要留廁所燈或小燈亮着。

（四）衣櫃抽屜

相傳陰暗的房間角落、衣櫃及抽屜，最常聚集靈體，故此老人家會提醒，不要亂開衣櫃或亂翻抽屜，衣櫃也不掛衣服，尤其在歷史悠久的酒店；但也有另一說法，就是該把全房衣櫃及抽屜全打開，讓「朋友」自己離開，這並沒有統一作法，也許要看你是否能接受「和平共存」了。

（五）翻亂床鋪

如果住宿雙床房，但你只睡一張，那最好別選貼牆壁那張床睡，因為「朋友」都喜歡靠牆停聚；沒人睡覺的那張床，也請把床鋪枕頭翻亂，不要整齊完封不動，這是要向「朋友」表明這床已有人佔用，請勿停留打擾。

（六）鞋要亂擺

傳聞擺放整齊的鞋子，會吸引「朋友」穿上，如一雙鞋頭都指向床，他們便會走上床，故此房內無論是鞋子或拖鞋，都不要整齊擺放，最好一正一反亂擺，至少別讓鞋頭指向房內。

（七）不留浴缸水

據說靜止的水，容易聚集靈體，故此上廁所前，宜先按掣沖廁，不讓「朋友」停留在馬桶上；同樣地如使用浴缸浸浴，記緊浸浴後要放走浴缸水，不要留水過夜。

（八）鏡勿照相

酒店房間總有鏡子，但鏡子常被認為是鬼魂通往陽間的通道，故此晚上陰氣較重時，不宜對着鏡子拍照，以免不小心誤攝「朋友」嚇倒自己。

（九）別剪指甲

相傳人的靈魂，晚上都聚在指甲上，若然在晚上剪指甲會泄走陽氣，輕則破財傷神，重則易招靈體，故此盡量不要晚上剪指甲。

（十）留意聖經

不少酒店房的抽屜，都有擺放聖經，在資訊不發達年代，能為有宗教信仰住客提供讀物；但也有人相信聖經有「鎮邪」之用，住客入房如見聖經已被打開，或可能有東西正被鎮壓，為確保能安睡，最好盡快換房。