日裔電競女神　睇得又玩得

年度IT界盛事香港電腦通訊節今天正式揭幕，今年除了引入eSports Summer Fun電競賽事之外，更設有電競體驗區及精選優惠，相信不少Game迷已準備入場買「補品」，藉此提升戰鬥力。講到電競，其實一眾女電競選手都好有實力，仲要樣靚身材正，今次介紹3位日裔電競女神就是好例子。同場仲介紹全球知名電競比賽及相關術語，Game迷不容錯過。

最出位 言論引起騷動

谷加奈Tanukana是日本另一女性職業電競選手，原屬日本電競團隊CYCLOPS，主力出戰《鐵拳》遊戲比賽，由於長相可愛，所以深受Game迷歡迎。然而比起實力，她的言行更為出位，她曾於直播中狠嗆「男生沒有170cm沒有人權」，不當言論隨即引發網友騷動。

雖然她後來公開道歉，但也無法平息外界怒氣，慘遭戰隊解約。近年她悄悄回歸直播平台，直播時愈穿愈少布，又自爆曾被AV公司邀約，算是挽回人氣。惟她最近再度陷入失言風波，不過有網友就讚她坦白可愛，也獲得不少支持。

Twitter：kana_xiao

追蹤人數：約14.2萬人

最當紅 甜美首發輔助

中村茱莉亞Mayumi是位日裔巴西籍電競選手，現年只有21歲。在未加入職業隊之前，她已是位高排位玩家，後於2019年加入巴西《英雄聯盟》電競勁旅INTZ戰隊，並於2020年起擔任首發女輔助，在職業生涯的首場比賽就取得優秀戰績，一改女選手在電競界的花瓶形象。

作為職業電競賽場少見的女選手，加上甜美外形和傲人身材，令Mayumi擁有大批粉絲，但人氣太高有時卻是把雙面刃，她有感戰隊只把她當作公關工具，令她憤然解約。Mayumi現已轉投美國知名電競俱樂部TSM，並擔任遊戲實況主，繼續擄獲廣大粉絲的心。

IG：jumayumin1

追蹤人數：約44.4萬人

最斯文 鐵拳界眼鏡娘

日系美魔女YuYu是《鐵拳》角色凌曉雨的著名使用者，早於2007年玩《鐵拳》遊戲，後來成為職業選手，曾參與「獸道2」、「Tekken World Tour」、「Combo Breaker」等比賽。由於她擁有一副眼鏡娘萌樣，外表斯文，因此在電競界有「鐵拳界的聖女貞德」之稱。

YuYu現已成婚生子，近年鮮有參加比賽，轉換跑道成為遊戲實況主，平時也會接受業配工作，幫助電競產品宣傳等。她表示，現時若遇上喜歡的遊戲，仍會廢寢忘食連玩20小時，遇到難玩的關卡更會向網友尋求幫助，謙虛性格深得粉絲喜愛。

IG: yuyu_tekken

追蹤人數:約2.5萬人

全球電競比賽

最受歡迎

《英雄聯盟》（League of Legends簡稱LoL）的世界大賽由開發商Riot Games舉辦，目的在於讓全世界的職業頂尖好手聚首一堂，爭奪世界冠軍寶座。擁有成熟的賽事體系與龐大的玩家群，使它長期成為全球最受歡迎的電競比賽之一，去年就累積近 1.42億小時的觀看時間。早前與騰訊合作推出手遊版《英雄聯盟：激鬥峽谷》並舉行一系列電競賽事。

最高獎金

《Dota 2》國際邀請賽創立於2011年，每年均由開發商Valve主辦。雖然此比賽的起始獎金只有160萬美元，但其餘獎金來自廣大玩家購買的「勇士令狀」禮包，所以年度總獎金經常破世界紀錄，例如2020年總獎金就達到4,000萬美元，創下電競單一賽事獎金史新高。根據Esports Earnings資料顯示，2023年累計最高獎金的三大遊戲順序為《Dota 2》、《PUBG Mobile》及《Fortnite》。

最具榮譽

除了MOBA、即時戰略及射擊生存類比賽，卡牌類遊戲亦相當受Game迷歡迎，好似《爐石戰記》（Hearthstone）亦有在全球舉辦大大小小的賽事，當中包括每年由BlizzCon舉辦的世界大賽，它跟其他賽事常以個人或團隊出戰不同，這比賽是以國家為單位，採用四人一組的團體賽制，出賽的選手都以為國爭光為榮，贏得冠軍帶來獎金以外的榮譽。