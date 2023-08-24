曾志偉手術後首現身　交代健康狀況

電視廣播有限公司行政主席許濤先生及總經理曾志偉傳出離開無綫消息，今日（24日）許濤於電視廣播城開記者會，而剛做完手術並暫停工作休養中的總經理曾志偉則透過視像「同場」會晤傳媒，他笑容滿臉，精神充沛，更與大家揮手打招呼。

而志偉亦有簡單交代健康狀況，他指暫不能飲酒，要等多兩個星期多，又謂：「做咗微創手術，喺血管加個支架，其實10幾年前已經知，要一路照顧，但疫情3年多沒返來，所以現時要做。」志偉回應離職之說：「自己係藝人就覺得唔需要澄清，但係因為上市公司嘅職位就要澄清，對於我嚟講係小事一則。」

席間許濤否認與曾志偉的離職傳聞，他說：「任何一間上巿公司關於行政人員人事變動的消息，都是令股價敏感的訊息，而我哋TVB昨日發放了中期業績，可能會對公司股價有所影響，所以今日我哋要嚴肅處理呢個問題，同公眾交代。」對於有指黎瑞剛有意賣盤及傳聞邵氏基金會會有意入股，許濤謂：「TVB作為一間上巿公司，歡迎任何對我哋有興趣嘅股東入股，尤其是可以幫到我哋嘅！」

提到TVB將大部分劇集搬上內地拍攝，他說：「不嬲我哋有劇喺內地拍，係常規性發生，我哋係亦會繼續喺自己廠拍，但係內地係咪我哋發展方向呢？絕對係。香港作為基地，爭取內地市場，我覺得係最明智。」