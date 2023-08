方力申學習創業之道：想出游水泳衣裝備

歌手方力申(小方)最近為網上節目擔任主持,訪問不同行業中小企CEO,分享他們的成功之道,小方發現很多中小企都很用心經營自己品牌,在疫情下創業的也不少,笑言這次獲益良多:「我覺得真係學到好多嘢,真係有危就有機,疫情呢兩、三年,當我哋感到沮喪氣餒,原來身邊有咁多人,不論係比我後生定係年紀同我差唔多嘅,佢哋都會創業,而且仲有好好成績。」當中有經營甜品、珠寶首飾、保健品、蛋卷,甚至自家品牌服飾,包羅萬有。

他坦言訪問後才知道,有些小店老闆甚至由低學起,創立自己品牌,加入不同元素,令整個品牌更有賣力,他說:「好多都係小店,幾個朋友夾份開,又或自己兄弟姊妹開,都係小本經營,都係嗰句金句,You don't have be great to start,but you need to start to be great,一定要開始咗先。」又大讚做酒品生意的中小企有生意頭腦。

拍攝期間,很多小店老闆都特意為小方送上自家製產品,當中的游泳學校造型蛋糕更令他讚不絕口,問到游泳學校會否效法中小企?他說:「我自己都有投資NFT,會否將呢個元素加入變成Membership,多點聚會,嗯,我諗都會係出游水泳衣裝備,感覺仍有點old school,我應該再多啲諗,睇吓點樣能think out of the box。」