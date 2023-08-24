林德信冇諗過畫林子祥：畫出嚟一定唔似佢

藝人林德信（Alex）、李蕙敏（Amanda）與古天祥今日（24日）以藝術家身份展出自己的藝術作品，疫情期間，Alex和Amanda再執起畫筆，勾起小時對畫畫的興趣。Alex今次展出多幅Window系列畫作，他亦有畫人像和帆船，喜歡繪畫想像出來的人物，問會否想試試畫父親林子祥（阿Lam）？他說：「畫畫跟住自己感覺，對佢冇感覺，冇諗過畫佢呀，未畫過家人，可能遲啲先，不過畫出嚟都一定唔似佢，會抽像啲。」他稱父親從未看過他的畫作，現正在大陸開演唱會，未有機會來看展覽，稱從小父親就好支持他創作，支持他有自己的想法，亦讚賞過他寫的歌，但暫時未有合作機會。

Amanda形容自已性格內斂、有點抑壓和不善於表達，覺得畫畫和音樂一樣讓她抒發情感，為是次畫展她特別挑戰自己，畫了一幅獅子和老虎的大畫：「畫咁大張雖然辛苦但好開心，我係需要定下目標逼自己達到嘅人。」她稱畫作主題是眼睛，覺得BB動物的眼神最天真無邪。

古天祥因為喜歡玩哈利電單車，幾年前網上自學金屬雕刻，由於香港少人做，慢慢替朋友雕刻開始成為兼職，他笑言：「因為我要求完美，每次雕刻要用好長時間，所以時薪計同做快餐店差唔多。」近年他獲腕錶品牌邀請合作雕刻，開始受人關注，之後獲一位著名藝術家提醒推出個人藝術品，笑言成件事變得很浪漫。他們均表示希望往後有櫟會3人合作聯乘，古天祥提議替他們的畫作製作金屬雕刻。此外，Alex透露正在儲歌，希望找一個細小的場地，舉行迷你音樂會。而Amanda正在寫電影劇本，亦有出歌計劃。