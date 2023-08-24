黎諾懿讚陳展鵬女兒「小豬比」可愛　揚言要「對親家」

藝人黎諾懿、視帝陳展鵬與太太單文柔今日（24日）現身北角，出席無綫真人騷節目《爸知弊！你嚟湊吖！》記者會。活動上黎諾懿大讚陳展鵬女兒「小豬比」可愛，更笑言要介紹給囝囝「小春雞」認識，又表示術數師曾表示他要生到第四個才有機會是囡囡，笑指自己「條腰頂唔順！」

展鵬夫婦受訪時，談到諾懿笑言想「對親家」，單文柔笑指囡囡鍾意便可：「其實陳敏之都講過話要介紹畀囝囝子樂認識。」陳展鵬即笑言：「其實有好多家都問緊，生女着數。（多仔追喎？）越多越好。」單文柔指小豬比男仔性格，喜歡與其他小朋友玩，之前已見過子樂，問她會否考慮追多個？她説：「都會嘅。（有計劃？）我唔話你哋聽。」記者追問到如此神秘是否其實已有喜？她即尷尬地叫老公展鵬：「你出聲啦。」非常搞笑。

展鵬表示正忙於拍劇及為即將舉行的港姐決賽擔任司儀作準備：「第一次做司儀，要做多啲準備工夫，27號就係琴日先開始對稿。（第一次做司儀驚唔驚？）公司都唔驚喇，有陳豪、陳山聰傍住。」問到於泳裝環節會否擔心太太介意而刻意避開不敢直視？他笑謂：「冇辦法其實我哋都唔想咁近㗎，但做主持冇理由行咁開嘛！所以呢我攞住個電話唔係睇女仔，係要記住佢哋啲名。」他又大讚港姐質素及學歷越來越高。

另談到有傳無綫總經理曾志偉離開一事，展鵬表示也只是從報道中才得知事件，相信公司會交代。談到公司有意將拍攝工作搬到內地進行，展鵬指自己去年已試過到內地拍攝，現時交通方便，太太與囡囡也有到內地探班。

至於黎諾懿就表示未收到通知指曾志偉離巢，他說：「我都入咗TVB20年，都見證過3次換管理層，都正常嘅，同埋如果係真係作實嘅，我覺得都無可厚非，志偉哥係玩嘅歲數嘛，咁辛苦做咩啫，佢真係好愛公司同好想幫手做啲嘢，咁佢都做咗啦，如果係真嘅佢都係時候享受吓生活。」對於劇集搬到內地拍劇，他以監製角度表示：「香港人工貴，拍大環境地方唔多，要租地方成本都係一個問題。」他表示祇要是用回港人班底，只是換個拍攝場地，不會失去港劇味道。