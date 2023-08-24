安俊豪蘇家欣鄧禮迪　為籃球賽積極備戰

歌手安俊豪（Simon）、蘇家欣（Bee）和鄧禮迪為迎接本周日於旺角麥花臣場館舉行的「港台體壇123 籃球明星學界邀請賽，專程找來現役香港女子籃球代表隊成員、備戰9月亞運會的任栩燕（阿燕）為他們進行特訓，阿燕的速度感及多年在港隊訓練下佔盡優勢，三位笑言十分無奈，完全輸在起跑線。

三人中以阿迪及阿Bee有打籃球經驗，亦曾參加過不同的業餘比賽，但Simon則是籃球初哥，面對着阿燕這位港隊籃球高手，即變回一位小學生。在40度高溫下，不停拉着阿燕傳授球技，又搵阿迪學「射籃」、「傳球」、「走籃」等基本功，學懂少許新技術就招招積積，更要求以3對1形式進行比賽，Simon說：「希望喺正式比賽時，唔好做「老鼠屎」連累隊友輸波。」

熱愛籃球運動的阿迪今次參加籃球賽，是他腳傷手術後一年的第一個公開邀請賽，亦是首次與同公司的阿燕及葉泓聲（Gordon ）組隊作賽，他說：「我早在幾個月前已開始負重訓練，希望逐步回復手術前的水平，亦可以為唔同既攝影工作鍛鍊好身型作準備。」阿燕表示：「留意到近期好多運動品牌活動都搵黎唔同界別嘅運動員參與，希望有客戶可以邀請我哋5位一齊參與，我哋5個都咁鍾意運動，到時又可以一齊玩。」

對於有阿燕及阿迪指導籃球，Simon說：「大家一直見我咁高大，好多時都以為我識打籃球，其實我連射波都未識，所以今次多謝兩位教練教我射波走籃，自己都會加緊練習，希望到時落到場可以幫到手，唔使大家carry我！」至於阿Bee則謂自己都有留意阿燕，因為自己也曾是學校女子籃球隊隊長，對於今次比賽，她說：「因為係男女混合賽，所以都係友誼第一，比賽第二，最緊要開心！」