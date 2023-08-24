姜濤染髮玩陰陽元素　MV排中國風舞步

組合MIRROR成員姜濤最新作品《濤》隨着演唱會曝光後，MV於今日（24日）正式推出，他更以全新造型示人，以突出整個MV主題。

姜濤為了早前的演唱會，與團隊創作了《濤》這首歌，他於演唱會上邀請了排舞師梅卓燕為他排舞，成了演唱會最重要的開場部分；來到今次MV，姜濤找來組合ERROR的肥仔重新排舞，同時由服裝到整個場景，都以凸顯中國風元素為重點，亦延續了演唱會上的視覺效果，以布營造浪濤的效果。

談到今次舞步中的特點，姜濤謂：「其實隻舞裏面有啲Steps都有太極元素喺入面，剛柔並重，帶出陰陽概念。」今次MV特別以多角度拍攝姜濤與舞蹈員一同跳舞的場面，好讓樂迷可以近距離欣賞到姜濤為這支舞所花的心思之餘，也感受到舞步上如同浪濤的洶湧與柔軟，與演唱會中的強勢登場又會有截然不同的感覺。

為了突出整個中國風感覺和太極元素，姜濤這次就連髮型上都作出大改動，以中分、一邊黑一邊金的效果示人，於細節位置亦不放過，為樂迷呈現陰陽，姜濤謂：「以前喺髮型上都係單色為主，未試玩咁樣玩，今次好大突破，而且出嚟效果幾好，我好鍾意！」