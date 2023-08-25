【爆無綫秘密】譚俊彥接棒做廚神：林夏薇有精神病！

繽FUN星網人氣節目升級豪華版《星級煮意》，第一季由黎諾懿擔任「星級品評師」，與嘉賓炮製美食作滋味放送，由於反應熱烈，節目組決定「添食」，今次請來另一位男廚神、視帝譚俊彥（Shaun）擔任「星級品評師」，由今日（25日）起一連12集的升級豪華版《星級煮意》，逢星期五在繽FUN星網播出，Shaun不但親自下廚展示廚藝，並會與一眾好友暢所欲言，6位好友會輪流亮相，分別是林夏薇、郭柏妍、陳山聰、林曉峰、陳煒和袁偉豪，為了打響頭炮，Shaun更大爆薇薇鮮為人知的一面！

Shaun和薇薇於2021年榮膺視帝視后，可謂相當有緣，在Shaun眼中，薇薇是一個充滿正能量的開心果，感覺她的笑聲好治愈，「當大家好攰或者有唔開心嘅時候，有薇薇喺身邊，大家就好開心。」Shaun表示薇薇在開劇時，經常於凌晨時分行來行去兼自言自語，猶如精神病，他笑說：「我又係咁，所以好啱玩。」

憑《七公主》封后的薇薇，不少網民把重點放在其「裸」命演出，不過薇薇則表示，拍攝該劇時最辛苦的反而是情感層面，因為入戲太深，收廠回家後經常半夜坐在客廳喊。一向予人正氣形象的她，最近與周嘉洛合演的甜寵劇《寵愛Pet Pet》挑戰「姊弟戀」，自爆嘉洛本以為她是「御姐風」，卻猜不到原來是癲瘋的瘋，一開工便會追逐打鬧。想再深入了解譚俊彥和林夏薇，就要追看繽FUN星網的升級豪華版《星級煮意》的深度訪問。