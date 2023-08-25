【是日通勝】

農曆七月初十

癸卯年 庚申月 乙卯日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：祭祀、安葬、入宅

忌：嫁娶、出行、開市

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：14、25、29

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：塞翁失馬，焉知非福，面對得失勿太執着！

金牛座：不滿現狀，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

雙子座：笑多一點，好好控制脾氣，身體會更健康！

巨蟹座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

獅子座：運氣勝人一籌，學懂感恩和知足會更開心。

處女座：心急易犯錯，處理投資問題最好從詳計議。

天秤座：保持樂觀可帶來好運氣，勿再板起面孔了。

天蠍座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

人馬座：事業運稍遜，宜安守本分，搞好人際關係。

山羊座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

水瓶座：享天時地利人和，事業發展可更上一層樓。

雙魚座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）雞 是非多

鼠：好勝心強，謀事易因急於求成而犯錯。

牛：事情進展不如人意，接連遇上麻煩事。

虎：面對誘惑要冷靜，必須提防愛情騙子。

兔：工作目標明確，能夠取得不錯的成績。

龍：人際關係下降，易與身邊人發生爭拗。

蛇：易受上司器重，事業發展愈來愈順利。

馬：凡事多忍讓，控制好情緒可遠離是非。

羊：神采飛揚，人緣不錯，謀事易獲掌聲。

猴：適合投資，只要膽大心細就有望獲利。

雞：是日沖煞，言多必失，提防小人中傷。

狗：否極泰來，桃花運好得令身邊人羨慕。

豬：好運來臨，謀事靈活懂變通，成功在望。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

壬水日天干命格如何

壬水出生的八字，日天干之命主。江河之壬水，是由高向低的流動之陽水，江河壬水，最忌河水乾涸，必須有水源，金為水之源，所以喜金來生水。更忌河水氾濫成災，不喜見劫財癸水，暴雨成災，不但貧窮而且多病。

壬水生於春，冬去春來，江河結冰得以溶解，大地得到壬水滋潤，萬物得以生長。命中有金來生水，江河有源頭，長流不息，更見太陽高掛。技能專業賺錢財，無憂無愁快活人。

壬水生於夏，炎炎夏日，大眾皆喜水清涼。夏天火旺為壬水之妻財，男命壬水得到眾多女性喜愛，皆因炎夏喜水涼爽是也。命中有金來生水之源，加上地支有亥子水作根，不但令命主身強來勝任旺財，更是調節炎夏之溫度，不怕太陽蒸乾壬水，正是一神三用富貴來。

壬水生於秋，壬水得秋金作水源，印綬之月喜配傷，命中喜見木來泄秀作專業技能，有印綬老師教育。不宜見雨水，地支強水天干見癸，是為大雨氾濫，不見戊土大山阻隔與甲木大樹疏導，到老求謀多淚。

壬水生於冬，水凍成冰，萬物不生，需見火來溶冰解凍，火乃水之妻財，早婚之人得妻助。再見高山戊土為事業，掌生殺大權之創業者。