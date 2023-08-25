保護心血管健康良藥　西藥以外另一選擇

【特約報道】在如今快節奏的都市生活中，人們常常面臨緊張的工作壓力、缺乏充足的睡眠時間，以及過度的煙酒消耗，往往會引發高膽固醇、高血壓、高血糖、貧血、身心疲勞等健康問題，大大增加了罹患心臟疾病的風險，因此大家需要重視預防和治療工作。在藥品市場中，除了現代化的西藥選擇外，亦有天然漢方強心劑，其中擁有近百年歷史，原裝日本進口的人字牌救心，就是深受中、港、日消費者信賴的天然漢方保護心血管健康產品。

代理日本人字牌救心和KAWAI日本肝油丸的泰山企業貿易公司董事總經理林添茂表示，日本人字牌救心除已獲香港中醫藥管理委員會轄下中藥組發出「確認中成藥過渡性註冊通知書」外，它更是市場上唯一曾經獲得日本厚生省「批准認可」以及中國衞生部發出「進口藥品註冊證」之強心劑，故此多年均佔據日本心臟科中成藥市場85%以上。

日本人字牌救心選用道地名貴藥材，並以先進科技精製而成，屬純天然漢方製劑。經臨床驗證證實能夠改善心臟功能、增加心肌供血、益氣強心。對氣虛血瘀所致的憋氣、眩暈、運血無力等病均具卓越功效。

如何認明正貨？

1）盒上印有香港中成藥註冊編號：HKP-01123

2）日本國厚生勞批准承號碼：20100APZ00539000

3）紙盒裝、封口貼有人字變色標籤 (無本盒裝)

4）紙盒貼有防偽雷射標籤，黑褐色丸（無金色丸）

5）註明港、澳總代理：泰山企業貿易公司、地址及電話

6）港、澳品名：人字牌救心（10/100/200粒）