天后Britney Spears被爆與罪犯前男傭過從甚密

美國天后Britney Spears本月中被老公Sam Asghari申請離婚，據稱他疑被虐與戴綠帽。Britney被爆與一個前家務男助理過從甚密，而他還有多宗犯罪紀錄！知情者透露，該名前家務男助理名為Paul Richard Soliz，約1年前被聘用，負責洗廁所、洗地與倒垃圾，而他與Britney建立出親密關係，令該名知情者擔心。知情者指Paul被聘用時，沒有經過背景審查，而他其實是積犯。

傳媒翻查紀錄，Paul於2014年4月被判擾亂公安罪成，又被控危害兒童，但認罪求情後獲撤銷；2016年被判無牌駕駛罪成，而暫停牌照駕駛控罪則在認罪求情後獲撤銷；上年12月，他為Britney打工時，被判藏械重罪罪成。即使Paul現在已被解聘，但Britney仍然與他緊密聯絡。Britney最近多次被傳媒拍到與一名神秘男子出雙入對，疑似就是Paul。Britney離婚後疏遠家人與朋友，因此可能將精神寄託放在Paul身上。

Britney過往亦受過問題人物滲透生活圈子，她2006年與前夫奇雲費迪蘭（Kevin Federline）離婚後，曾被一名自稱是她「前經理人」的男子Sam Lufti控制，直到2008年Sam因涉嫌向Britney下藥與精神虐待她，被法庭下禁制令。2019年時Sam因涉嫌向Britney家人傳恐嚇與滋擾訊息，禁制令再被延長5年。