仁濟愛心福袋　宣揚關愛之情

【特約報道】仁濟醫院一直貫徹服務社群的宗旨，自 2009年起，連續十四年主辦「愛心福袋/米」送贈活動。今年活動踏入十五周年里程碑，累積已送出超過95萬份載有食糧及日用品的福袋予全港獨居或隱蔽長者。

今年仁濟醫院繼續舉行這個愛心活動，並由眾嘉賓走進社區，親身上門贈予長者，既為宣揚關愛之情，亦為了解他們生活所需。早前舉行「仁濟安老送關懷‧愛心福袋賀回歸」儀式，並邀得民政及青年事務局麥美娟局長擔任主禮嘉賓，藝人蕭正楠、黃翠如夫婦以及一眾嘉賓主持儀式。此外，大會更邀得梁智鴻醫生大紫荊勳賢GBS太平紳士擔任特別嘉賓，梁醫生自當年聯同仁濟啟動福袋活動，多年來均出席支持，親力親為向長者送上福袋。

藝人示範齊做健身操

儀式期間，仁濟醫院派出荃灣地區康健中心的健身教練帶領「仁濟護老孖寶」蕭正楠及黃翠如於台上示範有助長者平衡能力、協調能力與肌力訓練的簡單健身操，台下老友記紛紛參與，樂在其中。儀式完結後眾嘉賓即場向老友記派發愛心福袋，仁濟醫院董事局成員更聯同主禮嘉賓麥美娟局長、梁智鴻醫生、蕭正楠、黃翠如及其他嘉賓，親身到葵芳邨探訪長者並送上福袋。

長者滿意服務與物資

是次探訪其中一位長者，是與丈夫一同居住，子女已搬離住所的曾女士。她剛於今年5月完成膝蓋手術，大讚仁濟醫院的復康服務，她表示：「仁濟醫院一直幫我做物理治療，每隔數天便有醫管局專車在樓下接我到醫院，等我隻腳可以更快復原。另外我每半年需復診一次，看看膝蓋有沒有問題，因為做了不是一勞永逸。仁濟醫院的骨科非常出名，它持續幫我跟進，非常有心。」談及心願，曾女士指骨科手術的排期時間較長，指有些老人家未必能夠等候，希望公立醫院能加快排期時間。

另一位是73歳的楊婆婆，她的三名子女均已經結婚，她現正獨居。患有心臟病的她表示：「仁濟醫院好好，每次復診姑娘都非常細心，又 幫我開藥，所以我好滿意仁濟的服務。」楊婆婆表示運動對老人家十分重要，所以堅持每天做運動，白天打籃球，夜晚游水和打乒乓球，訪問那天半日已行了萬多步，比不少後生仔還要厲害！最後提到收到愛心福袋後的感受，楊婆婆指內裏的物品十分適合她，衷心感謝仁濟對老友記的關懷。

聆聲心聲並提供援助

對於舉辦活動的目的，仁濟醫院董事局孫蔡吐媚主席表示：「人口老化是全球面對的問題，據香港政府統計處估計，在2040年時每三位香港人中便有一人為65歲或以上的長者，故本院一直致力配合政府『居家安老』政策，為長者提供居家健康護理、復康及照顧服務。此外本院亦十分注重長者精神健康，故每年堅持透過福袋活動探訪長者，向他們表達關愛之情，聆聽他們心聲，並提供適當援助，藉此宣揚敬老護老的訊息，希望大家多關懷身邊長者，鼓勵他們踏出家門，參與社區活動，達致身心健康。」

活動尾聲，兩位「仁濟護老孖寶」也有感而發，黃翠如表示：「其實我們不時上門探訪老人家，每次都覺得他們好好，因為他們願意把他們的故事跟我們分享，我覺得每次慈善探訪都能帶走很多東西，獲益良多。」蕭正楠則指老人家十分熱情，很高興能參與這個別具意義的活動，他補充：「剛剛很開心可以跟一班老友記一齊做運動，希望他們可以維持，因為運動對他們來說是非常之重要！」