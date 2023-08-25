天后復出︱蕭亞軒去年右腿骨折：4根鋼釘、灌人工骨漿

台灣天后蕭亞軒（Elva）尋日（24日）迎接44歲生日，同時喺北京招開盛大記者會，宣布簽約華納音樂，記者會上佢就自爆身體狀況欠佳，原來佢今年2月髖關節曾開刀，主因係去年集訓時受傷：「右腿突然啪一聲，以為只是扭一下，後來才發現，右邊髖關節是骨折，左邊也磨損得很嚴重。以前常覺得左邊不舒服，就打類固醇止痛，長期一直用右邊撐，變成很大比例的斷裂，我現在變成變形金剛，右邊有4根鋼釘、左邊灌人工骨漿，所以今天穿了平底鞋」。

佢表示自己一直配合修養、復健，目前已經恢復得差唔多，雖然經歷艱難時間，但亦因為受傷、擔心無法給歌迷帶來最完美舞台，導致回歸日期一直拖到依家，蕭亞軒現場對粉絲真誠致歉，並和粉絲約定明年演唱會上見。而2024年預計將會舉辦全球巡演，會以不一樣的演出風格、方式與粉絲見面。

佢仲透露先前錄一首比較曖昧嘅新歌，當時感情狀態處單身嘅佢，就拎住一張男模相，開始幻想兩人「非常成人」嘅曖昧情節，幻想自己同對方談戀愛，先唱到個感覺出嚟，即被媒體詢問：「會拿舊愛照片幻想嗎？」佢打趣笑說：「那可能會變搖滾歌曲。」提到新專輯進度，佢表示已完成一半，預計明年推出。

喺生日會加記者會現場，就有粉絲代表同蕭亞軒家人現身，仲準備好蛋糕為蕭亞軒獻上生日驚喜，全場大合唱生日歌，粉絲表白仲感動到蕭亞軒泣不成聲：「有粉絲、朋友、家人的支持，很滿足。我真的很感動，其實一路走來，我最感謝的就是我的歌迷，他們無條件地支持我、包容我、鼓勵我，即使是這麼多年的空白期，也一直耐心地等待我。我想對他們說，你們一直都是我的底氣，我也會帶着這份底氣，做出好的音樂作品，讓你們對我的喜歡也變得有底氣，蕭亞軒不會給你們丟人的。」佢見到13歲姪仔時，又自爆：「我人生崩潰時，常常會跟弟弟抱怨，最嚴重的時候還退過家族群組，後來是跟弟弟、妹妹說，才把我加回去，幼稚。」蕭亞軒又笑指唔生小朋友嘅原因：「你們知道我為甚麼不生小孩嗎？弟妹幫我生了3個，這就是我不生小孩的原因。」

記者會上佢亦被問及冇同已故歌手李玟合作過，是否覺得遺憾？蕭亞軒直言：「非常遺憾，但不太能提到她的名字，因為會想哭。」又指：「她真的很了不起，把悲傷留給自己，我很心疼她，很捨不得她，很想她。」至於有冇關注李玟生前同內地選秀節目《中國好聲音》嘅糾紛，蕭亞軒眼眶泛紅，哽咽話：「我只能說我對她很不捨，還很心痛她經歷了很多事情。」

Elva坦言偶爾會去睇網上留言：「我如果看到一些話很重的，當然心裡會先三字經，然後就稍微想說要不要回他一下，考慮了很久打上去，還沒按傳輸，又覺得算了就刪掉，就只跟家人朋友抱怨，因為回了會更糟。」笑說自己雖然唔會回罵，但會直接提告。